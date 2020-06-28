آل الشيخ: تنازلت عن القضايا ضد إدارة الأهلي.. وأتمنى عدم الزج باسمي في الشأن الرياضي المصري

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي تنازله عن الدعاوي القضائية التي رفعها ضد مجلس إدارة النادي الأحمر.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على "فيسبوك": "وصلني خبر وفاة والدة أخي الأستاذ خالد الدرندلي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وأتقدم بخالص العزاء له ولأسرته الكريمة، غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا اليه راجعون".

وتابع "عند سيرة الموت والأحزان والآخرة، وبعد تفكير عميق قررت التنازل عن كل القضايا المرفوعة سواء على مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدارة الذي أساء لي لوجه الله تعالى".

ثم أضاف "أطلب من الجميع إغلاق هذه المواضيع تماما وعدم الزج باسمي في أي شأن رياضي داخل مصر، وأحب أن أوضح أن كل ما يتداول عني من أخبار غير صحيحة".

وأتم "هذا الباب أغلق بالضبّة والمفتاح، وختاماً أذكر الأيه الكريمة (فمن عفا وأصلح فأجره على الله)، حفظ الله مصر والمملكة والشعبين الكريمين".

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