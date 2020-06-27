ستانلي: الزمالك مثل ريال مدريد وبرشلونة.. الأهلي فاوضني وهذا رأيي في كارتيرون

وصف النيجيري ستانلى أوهاويتشي فترته مع الزمالك بـ" الأفضل" في مسيرته الكروية.

وقال ستانلي: "الزمالك أفضل فريق لعبت له طوال مسيرتي. جماهيره كانت مدهشة للغاية".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "الزمالك اسم كبير مثل ريال مدريد وبرشلونة، وعليك الفوز دائما بكل المباريات. كانت أفضل تجربة في مسيرتي واستمتعت بها للغاية".

وتابع "أغلى هدف لي مع الزمالك كان في مرمى الوداد (نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا) لم نكن نلعب بشكل جيد، وكنا نحتاج لهذا الهدف في هذا التوقيت تحديدا".

وأكمل حديثه قائلا: " كان هدفا هاما للغاية بالنسبة لي. هو الأهم والأفضل لي مع الزمالك".

واستكمل " تجربتي مع الزمالك كانت لطيفة للغاية، كنت استمتع والجميع كان يتوقع الكثير منا. كنا نلعب للفوز في كل مباراة. وهذا الفارق بين الفرق الكبيرة والصغيرة. كانت تجربة رائعة وكان النادي يعاملني بشكل جيد جدا".

وعاد ستانلي بالذاكرة للوراء ليتحدث عن رغبة الأهلي في ضمه، قائلا: " أثناء فترتي في دجلة، أخبرني وكيلي برغبة الزمالك والأهلي في ضمي".

وكشف " تناقشت مع وكيلي كثيرا وقررت الذهاب لـ الزمالك لمعرفتي العديد من الأصدقاء هناك مثل شيكابالا وكوفي ومصطفى فتحي وعمر جابر".

وعن سبب خسارة الزمالك للقب دوري الأبطال لحساب صن داونز الجنوب إفريقي، يرى ستانلي: "خسارتنا للعديد من اللاعبين في القائمة جعلت الأمور صعبة للغاية علينا. معروف يوسف لعب كظهير أيسر وكذلك حدثت العديد من التغييرات في مراكز اللاعبين".

وأشار "خسرنا بثلاثية في لقاء الذهاب ولعبنا بشكل سيء، وفي الإياب الهدف جاء في وقت متأخر وبعدها تعرضت لإصابة. إذا كنا خسرنا الذهاب بهدفين أو أقل، لكانت الأمور أفضل".

وتطرق ستانلي للحديث عن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب دجلة والأهلي السابق، والزمالك الحالي، قائلا: " كارتيرون يتمتع بخبرة كبيرة ويمكنه قراءة المباريات جيدا، هو مدرب رائع ويقدر على أخذ الزمالك لمستويات عالية للغاية".

واستمر " تلقيت محادثتين من زملائي في الأهلي، عندما تولى كارتيرون تدريب الفريق، وأخبرت زملائي أنه مدرب جيد جدا وعليكم إعطاء كل ما لديكم معه".

وعن سبب "فشل" كارتيرون مع الأهلي، يرى ستانلي: " الأهلي والزمالك يلعبان للفوز دائما مثل ريال مدريد وبرشلونة".

وشرح " إذا انتصر الفريق في 10 مباريات متتالية ثم تعادل أو خسر مرة، سترى الكل يشعر بسوء شديد. هذا ما يحدث في الفرق الكبيرة، تخسر مباراة أو بطولة، ويتم تغيير المدرب وقتها. إذا أعطيت بعض المدربين فرصة أطول ستكون الأمور أفضل".

وأتم ستانلي: " جاهز للعودة واللعب في مصر من جديد، لما لا".

video:1

المهاجم النيجيري صاحب الـ 30 عاما انضم لـ الزمالك قادما من وادي دجلة في 2016.

ولعب ستانلي 41 مباراة بقميص الزمالك، ونجح في تسجيل 12 هدفا وصناعة 4.

ويلعب ستانلي في الوقت الحالي في صفوف القادسية السعودي.

طالع أيضا

تعليق اتحاد الكرة على الحالات الإيجابية في الدوري المصري

أسباس يرسل قُبلة لـ ريال مدريد بإسقاط برشلونة

رأي أوباما في عودة النشاط في مصر

صفقة مدوية تمت في أوروبا

قرار جديد من مجلس إدارة الزمالك