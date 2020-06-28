بيراميدز: عينة دونجا سلبية.. اللاعب سليم
الأحد، 28 يونيو 2020 - 00:17
كتب : عاطف شادي
أعلن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سلبية عينة نبيل عماد دونجا لاعب الفريق، من فيروس كورونا.
نبيل دونجا
النادي : بيراميدز
وصرّح هاني سعيد: "دونجا سليم تماما".
وأضاف: "اللاعب أجرى مسحة جديدة للكشف المبكر عن فيروس كورونا، وجاءت سلبية".
وواصل: "ليس لدينا أي أزمة، والنادي فضّل إجراء مسحة إضافية كإجراء احترازي، وقد جاءت سلبية مثل نتائج المسحتين السابقتين لبقية أعضاء الفريق".
وأتم: "دونجا سيشارك في التدريبات مع بقية زملائه بداية من اليوم بشكل طبيعي بعد التأكد من سلبية عينته".
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