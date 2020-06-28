بيراميدز: عينة دونجا سلبية.. اللاعب سليم

الأحد، 28 يونيو 2020 - 00:17

كتب : عاطف شادي

دونجا - بيراميدز - الاتحاد السكندري

أعلن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن سلبية عينة نبيل عماد دونجا لاعب الفريق، من فيروس كورونا.

نبيل دونجا

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وصرّح هاني سعيد: "دونجا سليم تماما".

وأضاف: "اللاعب أجرى مسحة جديدة للكشف المبكر عن فيروس كورونا، وجاءت سلبية".

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وواصل: "ليس لدينا أي أزمة، والنادي فضّل إجراء مسحة إضافية كإجراء احترازي، وقد جاءت سلبية مثل نتائج المسحتين السابقتين لبقية أعضاء الفريق".

وأتم: "دونجا سيشارك في التدريبات مع بقية زملائه بداية من اليوم بشكل طبيعي بعد التأكد من سلبية عينته".

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