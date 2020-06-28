أمير مرتضى: لهذا يفضل الزمالك بدء موسم جديد وليس استكمال الدوري

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك عن أسباب مطالبة النادي الأبيض ببدء موسم جديد وعدم استكمال الدوري.

وقال أمير مرتضى لقناة "أون تايم سبورتس 1": "الرياضة لها رسالة لكنها ترفيه، يوجد أولويات هي الصحة والأمان واللاعبون يفكرون بهذه الطريقة، ولا أستطيع إجبار الجهاز الفني أو اللاعبين على الالتزام لأننا لسنا في ظروف طبيعية".

وأوضح "لسنا ضد عودة النشاط لأن لو كان المتبقي 5 أو 6 مباريات فهذا له حلول، لكن يوجد 17 مباراة متبقية ويوجد سفر واستحالة تجميع اللاعبين والجهاز يوميا".

ثم أضاف "موقفنا واضح وهو الحفاظ على سلامة اللاعبين لذلك طلبنا أيضا إلغاء دوري اليد رغم أننا كنا قريبين من التتويج بعد مباراتين فقط، وقرار مجلس إدارة الزمالك بشأن عدم خضوع لاعبي فريق كرة القدم للمسحات نهائي وإصابة محمد عواد أكدت القرار، لم أكن أتمنى إصابة لاعب من الزمالك وأتمنى عدم إصابة لاعبين آخرين".

وشرح "هذا الموسم شبه انتهى، وسنواجه إصابات عضلية مع إقامة مباريات مباراتين أو 3 في الأسبوع مع عدد كبير جدا من التحاليل كل 3 أيام يصل إلى 1700 تحليل في الأسبوع وهو ما يفتح باب الأخطاء".

واستدرك "لذلك لا أفهم وجه الاستعجال، وما الحل لو تعرض أربعة أو خمسة لاعبين أساسيين في فريق واحد للإصابة".

وأكمل "إقامة دوري جديد في سبتمبر يعني عودة التمرين خلال شهري يوليو وأغسطس للاستعداد مع اتخاذ إجراءات احترازية أكثر ومراقبة الموقف في حال زيادة أعداد الإصابات".

أمير مرتضى أضاف "ما يحدث الآن شبه انتحار، ونحتاج 4 أجهزة فنية لتدريب اللاعبين في ظل التباعد وتقسيم التدريبات".

وواصل "أتعجب من الحديث عن أن الدوري المصري صناعة واستثمار، لا نستفيد شيئا ولا نحقق مكاسب فنحن نصرف 250 مليون جنيه على دعم الفريق وفي النهاية نحصل على درع كشيء رمزي لو فزنا بالدوري و2 مليون دولار لو فزنا ببطولة قارية".

وأشار أمير مرتضى إلى رفضه منح درع الدوري للأهلي في حال عدم استكمال الموسم.

وعن ذلك، قال: "نعود للائحة الموجودة قبل كورونا وهي التي تحدد لو كان يجب تحديد بطل في الموسم الملغي أم لا، وأقول هذا الكلام حتى لو كان الزمالك متصدرا".

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