اتحاد الكرة: 11 حالة إيجابية يعد رقما متوقعا.. الأمور بسيطة

السبت، 27 يونيو 2020 - 22:39

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم

تحدث محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري عن الحالات الإيجابية التي تم اكتشافها في فرق الدوري، مشيرا إلى "الحالات بسيطة".

وقال محمد سلطان: " عدد 11 حالة إيجابية يعد رقما متوقعا بل، ويعتبر قليل بالنسبة لي".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة تايم سبورتس 2 " الرقم لا يمثل أي صعوبة في التعامل معه. الأمور بسيطة وقابلة للمرور والحالات بالكامل بسيطة".

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وأضاف "الإصابات التي تم اكتشافها من المسحات ليست للاعبين فقط، ولكنها تشمل إداريين وعمال أيضا".

وتابع "الحالات كلها بلا أي أعراض. هي حالات بسيطة ولا تحتاج أكثر من العزل المنزلي".

وكشف " اللجنة الطبية توصي بعمل مسحة بشكل أسبوعي لكل الفرق أثناء فترة التدريبات، وسيكون هناك مسحة قبل كل مباراة".

ويرى رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة "نتائج المسحات تعتبر جيدة جدا ولا مشكلة حتى الآن".

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