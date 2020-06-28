جوارديولا: ممر شرفي لـ ليفربول؟ بالطبع سنقوم بذلك

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن لاعبيه سيقومون بالاصطفاف أمام لاعبي ليفربول في ممر شرفي قبل مباراة الفريقين الخميس المقبل.

وقال جوارديولا عن إمكانية وقوف لاعبيه في ممر شرفي أمام فريق ليفربول "بالطبع سنقوم بذلك".

ليفربول الذي حصد لقب الدوري الإنجليزي قبل 7 جولات من نهاية الموسم بعد المنافسة مع سيتي سيحل ضيفا على ملعب الاتحاد في قمة الجولة 32.

وأضاف في مؤتمر صحفي "نحن دائما نستقبل فريق ليفربول عندما يأتي إلى استاد الاتحاد بطريقة لا تصدق، لا يمكنهم الشكوى".

ليفربول تُوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ 19 في تاريخه وصار على بُعد لقب واحد من مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي.

خلال 30 عاما خاض ليفربول 1149 مباراة منذ موسم 1990-91 من أجل اللحاق باللقب الـ 19.

حقق الريدز الفوز في 595 مباراة بنسبة 52% من مبارياته وحصد 2075 نقطة.

ليفربول جمع 108 نقطة من 60 مباراة أمام توتنام كأكثر من حقق نقاط أمامه ومن ثم 105 أمام إيفرتون و101 أمام وست هام.

فيما حقق الحمر نسبة انتصارات 100% أمام برايتون وهيدرسفيلد ونوتس كاونتي.

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