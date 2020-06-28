مرتضى بعد ظهوره ضمن الأكثر تفاعلا في تويتر: أشكر شعب مصر العظيم وجمهور الزمالك

وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك شكره إلى من يأيدون قراراته وذلك بعدما بات وسم #مرتضى_الاسد_منصور ضمن الأكثر تفاعلا في موقع تويتر.

وقال مرتضى في بيان نشره صباح الأحد:"كل الشكر والتقدير لشعب مصر العظيم في كل محافظات مصر وفي كل العالم العربي وللأخوة العرب وعلى رأسهم جمهور الزمالك المحترم الذي شعر بالخطر علي ناديه وعلى قناته الوليدة فاانتفض دون توجيه من أحد ليعطي درساً للمرتزقة خادمي الفاسدين الذين يريدون اسكات صوت الحق الذي افزعهم".

وأضاف "فخرجت الملايين على "تويتر" لتبلغهم رسالة أن الأسد ليس وحده في معركته ضد الفساد والمفسدين بل يتقدمه الملايين من شرفاء مصر فهى ليست معركته وحده بل معركة كل مصري وعربي حر وشريف واعتقد الأغبياء أنهم يستطيعون اسكات صوت الحق".

وأردف "اطمئنكم أنني لآخر نفس في حياتي سأظل في معركتي ضد هؤلاء المرتزقة حماة الفاسدين مهما كلفني ذلك حتى لو كانت حياتي أو حريتي وتأكدوا جميعًا أن من حُسن حظنا أن حاكم هذا الوطن الزعيم عبد الفتاح السيسي لن يسمح بفاسد بيننا ولدينا نائب عام شريف ومحترم وقضاء شامخ عظيم اطمئنوا على وطنكم وفي النهاية سأظل أكشف وأفضح هذه العصابة الإجرامية التي أساءت لمصر والمصريين".

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ويرفض مرتضى ولاعبو الزمالك استئناف الدوري المصري الممتاز الذي سمحت وزارة الرياضة باستكماله بداية من 25 يوليو المقبل.

ويرى مرتضى أن بعض المسؤولين عن كرة القدم المصرية ينحازون إلى منافسه التقليدي الأهلي. (طالع تصريحاته)

وطلب مرتضى في تصريحات تلفزيونية مقابلة مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر لتبرير موقفه برفض استكمال الدوري.

وتجري أندية الدوري المصري الممتاز مسحات طبية للاطمئنان على عناصرها تمهيدا لاستئناف التدريبات.

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