مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن التقارير الصحفية التي أشارت لدخوله في صفقة تبادلية مع بيراميدز، يخرج على إثرها مدافع الفريق محمد عبد الغني من الأبيض.

وقال عبد الغني عبر قناة ناديه "محمد عبد الغني إلى بيراميدز؟ هذا كذب، لم أضمه وأجعله ضمن أفضل مدافعي مصر لكي أبيعه في النهاية أو أدخله في صفقة تبادلية".

وهاجم مرتضى عضوي اللجنة الخماسية محمد فضل وجمال محمد علي قائلا "يا محمد فضل أنت تقول إن من لم يلعب في الأهلي لم يحصل على بطولات ومن لم يلعب في الإسماعيلي لم يلعب كرة.. ابعد عن الزمالك. أنت قلت للمديرين الفنيين ستلعبون، وأنا أقول لك لن نلعب.. ما هو تاريخك في كرة القدم؟".

وأكمل "جمال محمد علي أكاديمي؟ يجب أن يبقى في المحاضرات ولا يمنحنا إياها، يقول إننا سنلعب ولكننا لن نلعب في النهاية".

وكشف "أشكر لاعبي الزمالك على النسبة التي تنازلوا عنها، يوم الثاني من يوليو اذهبوا للنادي واستلموا مستحقاتكم".

وشدد "نحن ضد الدولة؟ عندما ذهب وزير الرياضة لمحمود الخطيب رئيس الأهلي في منزله لإقناعه بلعب مباراة الجونة ولم يلعب في النهاية، ويقولون نحن من ضد الدولة".

واستكمل "نطلب الجلوس مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في حضور وزير الرياضة أشرف صبحي، نريدكما أن تسمعا رأينا وقرار الدولة المصرية فوق رأسنا".

وأتم "لن نستكمل الدوري، هذا ليس رأي مرتضى بل رأي 13 رئيس ناد".

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة .

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