تيفيز يختار بوجبا وروني في التشكيل المثالي لرفاق مسيرته

السبت، 27 يونيو 2020 - 10:47

كتب : FilGoal

تيفيز

اختار كارلوس تيفيز لاعب بوكا جونيورز الأرجنتيني والنجم السابق لمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس التشكيل المثالي لمن زاملهم في الملاعب.

كارلوس تيفيز

النادي : بوكا جونيورز

وقال اللاعب البالغ عمره 36 عاما في حواره مع Radio La Red:"لو اعتزلت ونظمت مباراة وداع لكرة القدم، فريقي سيضم جيانلويجي بوفون وهوجو إيبارا وريو فرديناند وجابريل هاينزه وباتريس إيفرا وبول سكولز وأندريا بيرلو وبول بوجبا وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وواين روني. سأبقى أنا على دكة البدلاء".

ولعب المهاجم الأرجنتيني موسمين في يونايتد زامل فيهما فرديناند وهاينزه وإيفرا وسكولز ورونالدو وروني، قبل أن ينتقل إلى النصف الأزرق من المدينة ليلعب في سيتي.

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وزامل تيفيز كلا من بوفون وبوجبا وبيرلو في يوفنتوس الذي لعب له من 2013 إلى 2015.

وشارك في مباريات عديدة مع الأرجنتين رفقة ميسي وإيبارا.

وبدأ تيفيز مسيرته مع بوكا جونيورز قبل أن ينتقل لكورينثيانز البرازيلي ومنه إلى أوروبا، وعاد في 2015 إلى بوكا لكنه رحل إلى الصين لفترة قصيرة وفي 2018 بدأ ولايته الثالثة مع بوكا.

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