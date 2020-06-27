حوار – صلاح: حققت أكبر أهدافي مع ليفربول.. وهدفي في يونايتد كان خاصا لهذه الأسباب

السبت، 27 يونيو 2020 - 01:17

كتب : أحمد العريان

محمد صلاح نجم ليفربول - رسم أحمد نبيل

أقرب أهداف الموسم إلى قلبه. شعور الفوز بالدوري مع ليفربول، احتمالية الفوز بلقب الهداف مجددا، ورسالة للجماهير العربية. كل ذلك تحدث عنه محمد صلاح.

محمد صلاح نجم ليفربول، أجرى حوارا مطولا عبر قناة بي إن سبورتس، وتحدث فيه لأول مرة بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا.

وكل ما يلي على لسان محمد صلاح

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"الفوز بالدوري الإنجليزي أمر رائع بالنسبة للنادي وللمدينة ككل. حققت الآن الهدف الأكبر لي والذي حددته لنفسي منذ قدومي إلى ليفربول.

"حين أضع أمرا في رأسي وأريد تحقيقه، دائما أستطيع تحقيقه. حين أقتنع بشيء ما وأريد الوصول له، الحمد لله أصل له في النهاية".

"خسارة الدوري في السنة الماضية كانت صعبة طبعا، لكن تقييمي للوضع أننا كنا نسير بخطى ثابتة ومنتظمة منذ انضمامي قبل ثلاث سنوات. وصلنا لمرحلة كبيرة من التأقلم والتحسن، ولذلك لم أحزن كثيرا لعلمي بأننا على الطريق الصحيح للتطور".

"كان أول سؤال يوجه لي وقت وصولي إلى ليفربول عن قدرتنا على الفوز بالدوري ودوري الأبطال. لذلك هو أمر رائع بالنسب لي أن أستطيع تحقيق شيئا قلت من قبل بأنني سأحققه".

أهم أهداف الموسم

"هدفي في نوريتش سيتي في بداية الموسم كان هاما. أحب التسجيل في البدايات دائما لأخذ الثقة. هدفاي في أرسنال أيضا كانا هامين لأنني أحب التسجيل في المباريات الكبيرة وتوقيت المباراة كان هاما".

"منذ وصولي أعتقد أنني وفيرمينو أكثر من صنعنا فرصا لبعضنا البعض. أحب هدفي في نيوكاسل لأنني حينما شاهدته في الإعادة، رأيت الجماهير كانت تهتف باسمي منذ وصول الكرة إلى قدمي، ثم تبادلت الكرة مع فيرمينو حتى سجلت الهدف. أراه ضمن أجمل أهداف الموسم في رأيي، ليس لأنني سجلته لكن بسبب التمريرات الجميلة قبل الهدف".

هدف مانشستر يونايتد

"هدفي في مانشستر يونايتد كان خاصا بالنسبة لي. كانوا الفريق الوحيد الذي لم أسجل فيه، وقبل المباراة حين سألوني عن أن مانشستر يونايتد هو اللقاء الوحيد الذي لم يفز به ليفربول فقلت لهم مازحا ذلك لأنني لم ألعب".

لهذا كنت أريد التسجيل في تلك المباراة بأي طريقة، ولهذا له إحساس مختلف. اصبر تنول".

"لم تكن أول مرة يمرر أليسون لي الكرة فيها بتلك الطريقة. كثيرا ما مرر لي بالطريقة نفسها سواء في روما أو ليفربول، لكن هذه المرة استطعت التسجيل. لذلك انطلق أليسون نحوي واحتفل بتلك الطريقة. لأن هذه الأشياء تحدث ربما مرة واحدة".

جائزة الهداف

"أتمنى طبعا تحقيق لقب الهداف للعام الثالث، دعنا نرى. أركز في المباريات وتسجيل الفرص التي تسمح لي، وأحيانا أعاني سوء توفيق لكن لا أستسلم أبدا".

كواليس متابعة لقاء تشيلسي ومانشستر سيتي

"أثناء مشاهدتنا للقاء كان بعض اللاعبين يريدون فوز تشيلسي والبعض الآخر يريد فوز مانشستر سيتي ليتأجل التتويج. لكن الأغلب كانوا يريدون فوز مانشستر سيتي لكي نحتفل باللقب أثناء تواجدنا معا".

مباراة سيتي المقبلة

"أتوقع مباراة جيدة يشاهدها الجميع، سريدون الفوز ونحن لن نود الخسارة. لذلك أتوقع مباراة جيدة وأن يستمتع الجميع".

رسالة للجماهير العربية

"أشكر كل من وقف بجانبي في مصر منذ بداية مشوار احترافي. أشكر الجماهير في الوطن العربي، وفي مصر خصيصا لأنهم دائما يمنحوني الدافع سواء انتقدوني أو أشادوا بي. أهديهم الدوري وأقول لهم كان لكم جزءا كبيرا فيه.

ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي رسميا للمرة الـ19 والأولى بمسماه الجديد، ولأول مرة منذ عام 1990.

محمد صلاح رفع رصيده من الألقاب مع ليفربول بعد لقب الدوري إلى أربعة. الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

صاحب الـ28 عاما سجل هذا الموسم 17 هدفا هذا الموسم، يضعوه في المرتبة الثانية بترتيب صدارة الهدافين خلف جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي المتصدر برصيد 19 هدفا.

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