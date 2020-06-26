دليل صراع البقاء والمراكز الأوروبية في الجولة الأخيرة لـ الدوري الألماني

جولة واحدة على نهاية الدوري الألماني، سيكون أغلب لقاءاتها هادئة بعدما حُسم البطل ومتذيل جدول الترتيب.

وكذلك عرف الجميع، المنافسين النهائيين على المقاعد الأوروبية والهبوط دون الدخول في حسابات معقدة عكس المواسم الماضية.

موقع الدوري الألماني حسم كيف سيكون الصراع في الجولة الأخيرة بين المتنافسين على المقاعد الأوروبية والهروب من الهبوط.

الصراع في جدول الترتيب يُحسم أولا بالنقاط ومن ثم بفارق الأهداف.

دوري الأبطال

بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند ضمنا صدارة ووصافة الترتيب على التوالي ومعها مقعد مباشر في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

الصراع صار بين ثلاثة أندية على مقعدي دوري أبطال أوروبا المتبقيين.

3- لايبزج: 63 (فارق أهداف +43) – يلتقي أوجسبورج (15) خارج أرضه.

4- جلادبخ: 62 (فارق أهداف +25) – يلتقي هيرتا برلين (10) على أرضه.

5- ليفركوزن: 60 (فارق أهداف +16) – يلتقي ماينز (13) على أرضه.

- إذا فاز ليفركوزن وخسر لايبزج فأن فارق الأهداف في صالح الأخير أو من أجل أن يتأهل ليفركوزن عليه تعويض فارق +27 هدفا ليخطف بطاقة الصعود وهو أمر شبه مستحيل.

- نفس الأمر ينطبق إذا خسر لايبزج وتعادل جلادبخ فأن فارق الأهداف أيضا يصب في صالح لايبزج للتأهل ثالثا.

-الفوز يضمن تأهل جلادبخ مباشرة لدوري الأبطال وفي حال تعادله وفوز ليفركوزن فلابد أن يفوز الأخير بفارق 9 أهداف لتعويض الفارق وحجز المقعد الرابع.

الدوري الأوروبي

4- جلادبخ: 62 (فارق أهداف +25) – يلتقي هيرتا برلين (10) على أرضه.

5- ليفركوزن: 60 (فارق أهداف +16) – يلتقي ماينز (13) على أرضه.

6- فولفسبورج: 49 (فارق أهداف +6) – يلتقي بايرن ميونيخ (1) على أرضه.

7- هوفنهايم: 49 (فرق أهداف -4) – يلتقي بوروسيا دورتموند (2) خارج أرضه.

بعد تأهل بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن لنهائي كأس ألمانيا فأصبح المركز السابع مؤهلا للدوري الأوروبي.

الخاسر بين جلادبخ وليفركوزن في صراع الأبطال سيشارك في الدوري الأوروبي رفقة فولفسبورج وهوفنهايم الذي ضمن كلاهما التأهل الأوروبي لكن يتبق أي مركز سيحتل كل فريق.

مع خسارة فرايبورج في الجولة الماضية أمام بايرن ميونيخ تأكد مشاركة الثنائي في الدوري الأوروبي.

المركز السادس سيكون مؤهلا لمجموعات الدوري الأوروبي مباشرة، بينما السابع سيكون بدءا من الأدوار التمهيدية.

فولفسبورج لديه الأفضلية بفارق +10 أهداف عن هوفنهايم وتعويض فارق الأهداف فقط هو ما يجعل الفريقين يتبادلان المراكز.

الهبوط

بادربورن هبط بشكل رسمي قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

16-فورتونا: 30 (فارق أهداف -28) – يلتقي يونيون برلين (12) خارج أرضه

17- بريمن: 28 (فارق أهداف -32) – يلتقي كولن (14) على أرضه

ويظل الصراع دائرا فقط من أجل فرصة أخرى وهي الملحق بين فورتونا دسلدورف صاحب المركز الـ 16 وفيردر بريمن صاحب المركز الـ 17.

فوز بريمن وخسارة فورتونا تعني خوض بريمن الملحق.

إذا تعادل فورتونا على بريمن الفوز بفارق 4 أهداف من أجل حجز مقعد الملحق.

خسارة بريمن وتعادل أو فوز دسلدورف يعني خوض الأخير للملحق وهبوط بريمن للدرجة الثانية.

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