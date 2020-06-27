اجتماع طارئ لمجلس إدارة الزمالك "للرد على أمر خطير يمس كرامة النادي"

السبت، 27 يونيو 2020 - 01:08

كتب : FilGoal

مرتضى منصور

دعا مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك لاجتماع طارئ لمجلس الإدارة يوم الأحد المقبل.

ويأتي اجتماع مجلس الإدارة لاتخاذ قرارات مهمة والحصول على رأي أعضاء المجلس "في موضوع هام وخطير يمس كرامة النادي"، وفقا لما أعلنه الزمالك عبر موقعه الرسمي.

ومن المنتظر أن يصدر مجلس إدارة الزمالك عقب اجتماعه، "قرارات مناسبة ردا على مهزلة غير مسبوقة"، على حد وصف النادي.

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وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق عن قرار لاعبيه بعدم استئناف مسابقة الدوري، وذلك بعد إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

من جانبه شدد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك على عدم استكمال أي مباراة في الدوري. (طالع التفاصيل)

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