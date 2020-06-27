مواعيد مباريات السبت 27 يونيو 2020 والقنوات الناقلة.. تريزيجيه وبرشلونة ويونايتد

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز ويلعب رفاق أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، فريق أستون فيلا، ضد ولفرهامبتون.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 1.

وفي الدوري الإسباني، يأمل برشلونة مواصلة الضغط على منافسه على اللقب، ريال مدريد، حين يحل ضيفا على سيلتا فيجو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 3.

بينما في الدوري الإيطالي يأمل لاتسيو استعادة الثقة بعد خسارته ضد أتالانتا وذلك حين يستضيف فيورنتينا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 4.

وفي الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي يحل مانشستر يونايتد ضيفا على نورويتش سيتي في مباراة تنقلها قناة beIN Sports 2 وتنطلق الساعة 6:30 مساء.

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