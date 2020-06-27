مواعيد مباريات السبت 27 يونيو 2020 والقنوات الناقلة.. تريزيجيه وبرشلونة ويونايتد

السبت، 27 يونيو 2020 - 10:25

كتب : FilGoal

برشلونة - بلباو

تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز ويلعب رفاق أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، فريق أستون فيلا، ضد ولفرهامبتون.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 1.

وفي الدوري الإسباني، يأمل برشلونة مواصلة الضغط على منافسه على اللقب، ريال مدريد، حين يحل ضيفا على سيلتا فيجو.

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وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 3.

بينما في الدوري الإيطالي يأمل لاتسيو استعادة الثقة بعد خسارته ضد أتالانتا وذلك حين يستضيف فيورنتينا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:45 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 4.

وفي الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي يحل مانشستر يونايتد ضيفا على نورويتش سيتي في مباراة تنقلها قناة beIN Sports 2 وتنطلق الساعة 6:30 مساء.

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