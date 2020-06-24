صلاح يسجل ويصنع وليفربول يسحق كريستال بالاس.. وينتظر هدية تشيلسي للتتويج بالدوري

فاز ليفربول على كريستال بالاس وأصبح أمر تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي في يد تشيلسي.

وسحق ليفربول ضيفه كريستال بالاس برباعية دون رد ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي في المباراة التي أقيمت بملعب أنفيلد.

ووصل ليفربول إلى النقطة 86 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 23 نقطة عن مانشستر سيتي.

ويحتاج ليفربول فقط لتعادل مانشستر سيتي غدا الخميس، أمام تشيلسي في الجولة ذاتها للإعلان رسميا تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه تحت مسمى (البريميرليج).

رباعية ليفربول سجلها ترينت أليكسندر أرنولد ومحمد صلاح وفابينيو وساديو ماني.

عودة صلاح

وعاد محمد صلاح نجم منتخب مصر للمشاركة مع ليفربول بعدما غاب المباراة السابقة ضد إيفرتون بسبب عدم الجاهزية.

كذلك عاد الظهير الأيسر أندي روبرتسون وشارك أساسيا مع ليفربول.

وتألق صلاح وسجل هدفه رقم 17 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.(طالع التفاصيل)

كما صنع الهدف الرابع الذي سجله ساديو ماني.

وصف المباراة

بدأ ليفربول المباراة بتشكيله الأساسي بتواجد أليسون في حراسة المرمى أمامه كل من أرنولد وفان دايك وجو جوميز وروبرتسون.

ثم في الوسط هيندرسون وفابينيو وجورجينو فينالدوم، أمامهم ثلاثي الهجوم صلاح وماني وفيرمينو.

بدأ ليفربول المباراة بنشاط هجومي وهيئ صلاح كرة داخل منطقة الجزاء لفينالدوم الذي سددها ومرت جوار المرمى في الدقيقة 7.

وتلقى كريستال بالاس ضربة موجعة في الدقيقة 15 بإصابة ويلفريد زاها الذي غادر الملعب وشارك بدلا منه ماكس مايير.

ومرر ماني الكرة بكعب القدم إلى فيرمينو الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة ضعيفة في يد الحارس.

ومن ركلة حرة أمام منطقة الجزاء في الدقيقة 23 حصل عليها فابينيو سجل أليكس أرنولد هدف تقدم ليفربول بطريقة رائعة.

وواصل ليفربول ضغطه على كريستال بالاس وأهدر هيندرسون الهدف الثاني في الدقيقة 28 بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس بتسديدة اصطدمت بالقائم وارتدت إلى فان دايك الذي سددها مرة أخرى وأبعدها الدفاع لركنية.

وطالب ليفربول بالحصول على ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد جاري كاهيل في الدقيقة 35 لكن الحكم أشار إلى استكمال اللعب.

ومرة أخرى أهدر فينالدوم فرصة سهلة بعدما تلقى تمريرة رائعة من ماني داخل منطقة الجزاء ليسددها جوار المرمى.

وأهدر صلاح فرصة لتسجيل هدفا بعد خروج واين هينيسي حارس مرمى كريستال بالاس من مرماه ليبعد الكرة التي وصلت إلى النجم المصري في منتصف الملعب وسددها في الشباك الخالية لكن الكرة ذهبت بعيدا.

لكن صلاح لم ينتظر كثيرا ونجح في تسجيل هدف ليفربول الثاني في الدقيقة 44 بعدما تلقى تمريرة رائعة من فابينيو واستلم الكرة ووضعها في شباك كريستال بالاس.

لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بثنائية دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني واصل ليفربول ضغطه على كريستال بالاس وسجل نجم المباراة الأول فابينيو الهدف الثالث بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

ثم أهدر فينالدوم فرصة ثالثة لتسجيل هدفا في الدقيقة 57 بعدما توغل ماني داخل منطقة الجزاء ومرر له الكرة أمام المرمى لكنه سدد كرة ضعيفة في يد الحارس.

ومرة جديدة استلم صلاح الكرة أمام منطقة الجزاء وسددها بطريقة رائعة لتمر جوار القائم في فرصة خطيرة لليفربول.

وأجرى كلوب التغيير الأول لليفربول بنزول تشامبرلين بدلا من هيندرسون.

النجم المصري واصل تألقه في أول مباراة له بعد العودة وصنع هدف ليفربول الرابع بتمريرة رائعة من منتصف الملعب جعلت ساديو ماني في مواجهة المرمى قبل أن يضع السنغالي الكرة في الشباك في الدقيقة 69.

وفي الدقائق الأخيرة دفع كلوب بالثلاثي الشاب نيكو ويليامز وتاكومي مينامينو وهارفي إيليوت ومعه نابي كيتا بدلا من أرنولد وفيرمينو وروبرتسون وساديو ماني.

وأكمل محمد صلاح المباراة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بفوز ليفربول 4-صفر.



































اقرأ أيضا

الزمالك يعلن عدم استكماله للدوري

المحمدي يخطف نقطة التعادل لأستون فيلا

مارسيال يكتب ما لم يحدث منذ 7 سنوات ويونايتد يقنع ويمتع

اتحاد الكرة يجتمع مع البدري

اتحاد الكرة: لا تراجع عن استكمال الدوري