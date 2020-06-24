صلاح 92.. الملك المصري يقرب نهاية 30 عاما من الانتظار

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 22:13

كتب : FilGoal

محمد صلاح

قرب محمد صلاح فريقه ليفربول من إنهاء 30 عاما من الانتظار للحصول على لقب الدوري، بهدفه في شباك كريستال بالاس.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

صلاح سجل الهدف الثاني لليفربول ضد كريستال بالاس بعد تمريرة من فابينيو، لينفرد الملك المصري وينهي الهجمة بطريقة رائعة في الزاوية الضيقة في الدقيقة 44 من مباراة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.

مع اقتراب ليفربول من الانتصار على بالاس، صار الريدز الذين سجلوا 100 هدف هذا الموسم باحتساب هدف صلاح، على بعد نقطتين فقط من التتويج بالدوري.

أخبار متعلقة
المقاولون: هناك أندية دخلت في مفاوضات للحصول على طاهر.. يمكننا الاستفادة منه مثل صلاح كلوب: صلاح جاهز لمواجهة كريستال بالاس كلوب: غياب صلاح عن مواجهة إيفرتون هو القرار الصائب

ورقميا، سجل صلاح هدفه رقم 92 بقميص ليفربول، ليعزز مكانته كأحد أساطير الريدز التهديفية، كما سجل 17 هدفا في الدوري هذا الموسم فقط.

لم يسجل أي لاعب أكثر من صلاح في أول 3 مواسم له مع الريدز، حيث سجل روبي فاولر 85 هدفا في أول مواسمه الثلاثة مع ليفربول، أما لويس سواريز فسجل 78 هدفا.

اقرأ أيضا

الزمالك يعلن عدم استكماله للدوري

المحمدي يخطف نقطة التعادل لأستون فيلا

مارسيال يكتب ما لم يحدث منذ 7 سنوات ويونايتد يقنع ويمتع

اتحاد الكرة يجتمع مع البدري

اتحاد الكرة: لا تراجع عن استكمال الدوري

محمد صلاح ليفربول كريستال بالاس
نرشح لكم
أخر الأخبار
النحاس: لم أطلب ضم لاعبين من الأهلي حتى الآن.. وهذه قصة المستثمر العربي لاحتراف طاهر 4 دقيقة | الدوري المصري
صدقي: اتحاد الكرة اقترح فتح القيد في آخر شهر من الموسم 14 دقيقة | الدوري المصري
أتالانتا يقدم هدية لـ يوفنتوس ويسقط لاتسيو بعودة مثيرة بعد 9 أشهر 19 دقيقة | أوروبا
سلبية العينة الأولى للمسحة الطبية للاعبي المصري 24 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة عن انسحاب الزمالك من الدوري: حال وصول خطاب سنجتمع لاتخاذ الأنسب 30 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز: نفاوض طاهر؟ أي لاعب مميز في الدوري هدف لنا ولكن 40 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح: سألعب مع ابنتي ولن أشاهد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الصدارة ملكية بيضاء.. ريال مدريد يفوز على مايوركا برائعتي راموس وفينيسيوس 55 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري 2 حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك