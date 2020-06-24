صلاح 92.. الملك المصري يقرب نهاية 30 عاما من الانتظار
الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 22:13
كتب : FilGoal
قرب محمد صلاح فريقه ليفربول من إنهاء 30 عاما من الانتظار للحصول على لقب الدوري، بهدفه في شباك كريستال بالاس.
صلاح سجل الهدف الثاني لليفربول ضد كريستال بالاس بعد تمريرة من فابينيو، لينفرد الملك المصري وينهي الهجمة بطريقة رائعة في الزاوية الضيقة في الدقيقة 44 من مباراة الجولة 31 من الدوري الإنجليزي.
مع اقتراب ليفربول من الانتصار على بالاس، صار الريدز الذين سجلوا 100 هدف هذا الموسم باحتساب هدف صلاح، على بعد نقطتين فقط من التتويج بالدوري.
ورقميا، سجل صلاح هدفه رقم 92 بقميص ليفربول، ليعزز مكانته كأحد أساطير الريدز التهديفية، كما سجل 17 هدفا في الدوري هذا الموسم فقط.
لم يسجل أي لاعب أكثر من صلاح في أول 3 مواسم له مع الريدز، حيث سجل روبي فاولر 85 هدفا في أول مواسمه الثلاثة مع ليفربول، أما لويس سواريز فسجل 78 هدفا.
عاد صلاح، فعادت عادته في هز الشباك🤩
هدف 👑 مصر والدوري الإنجليزي في شباك كريستال بالاس #في_إنجلتراpic.twitter.com/jA3gYPJuB1— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 24, 2020
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