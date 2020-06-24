رئيس جهاز الزمالك الطبي: لو قرروا بدء موسم جديد في نفس الوقت سأسأل نفس الأسئلة.. وهذا ما قلته لـ مرتضى

شدد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك على وجود ما يراه مشاكل عديدة في قرار استئناف النشاط الرياضي، بسبب توقيته بشكل أساسي.

وقال أسامة لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة وضعونا كأجهزة طبية في مجموعة على تطبيق واتساب وحدثونا عن التعايش مع قرار الاستئناف، وطبيا الأمر صعب جدا".

وشدد "الموضوع أكبر من مجرد مسحة أو مطهر لليدين، هناك أبعاد كثيرة للقصة".

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وكشف "رئيس النادي مرتضى منصور سألني عما يمنعني من العودة للتدرب، قلت له إن لدي مشكلتين أولهما كورونا، والثانية الجاهزية البدنية".

وشرح "كيف يعلم اتحاد الكرة أنني طبقت إجراءاته بطريقة سليمة".

وأكد "الأمر لا يخص موسم حالي أو موسم مقبل، لو قيل لنا ستبدؤون موسما جديدا في نفس الوقت سأسأل نفس الأسئلة".

وأتم "أحتاج لوقت طويل، لتعليم العاملين معي واللاعبين الطريقة السليمة للتعامل، قبل التدرج للتدريب الجماعي ثم المنافسة في النهاية".

الزمالك كان قد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ سيلاقي الرجاء البيضاوي في نصف النهائي.

اتحاد الكرة أعلن اليوم الأربعاء، اكتشاف 6 حالات إصابة بـ كورونا، ضمن مسحات اليوم الثاني لأندية الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

FilGoal.com كشف عن هوية الأندية التي ظهر بها حالات إيجابية. (طالع التفاصيل)

وكان مدربو الدوري قد عقدوا اجتماعا اليوم الأربعاء مع اتحاد الكرة، لمناقشة مصير الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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