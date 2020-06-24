تصريحات قوية من كارتيرون.. عن القرار المحسوم وتخفيض راتبه والفارق بين الأهلي والزمالك

الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 22:32

كتب : FilGoal

احتفالات الزمالك بالفوز بالسوبر المصري

قال باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إنه قدم كل تحفظاته بشأن استئناف الدوري، لكنه يرى أن القرار قد تم حسمه بالفعل قبل اجتماع اتحاد الكرة اليوم الأربعاء مع مدربي أندية الدوري.

وصرح كارتيرون لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورتس 2 "قدمت كل تحفظاتي بشأن استئناف الدوري لكن يبدو أن القرار تم اتخاذه بالفعل. المنتخب سيتأثر بشدة في كأس أمم إفريقيا 2021 بسبب ضغط المباريات. اللاعبون المصريون سيلعبون عددا غير مسبوق من المباريات خلال عام واحد".

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وشدد كارتيرون "لم يحدث أي مشكلة في تجديد عقدي مع الزمالك، فقط ظروف فيروس كورونا عطلت المقابلة مع مسؤولي الزمالك وعلاقتي معهم رائعة".

وكشف "تنازلت عن 50% عن راتبي في 4 أشهر مع الزمالك بسبب احترامي لكل الأشخاص المتضررة من الفيروس واحترامي لنادي الزمالك".

وأكمل "الزمالك والأهلي فريقان كبيران، ومبنيان بطريقة مختلفة، لكن كلاهما يطمحان للمنافسة، في الأهلي كنت أتعامل مع أناس كثر لكن في الزمالك أتعامل مع مرتضى منصور رئيس النادي وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة".

وشرح كارتيرون "صنعت فريق الرجاء الحالي للوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا وها هو في نصف النهائي. لديهم فريق قوي لكن الزمالك أقوى ويمكنه الفوز. لديهم أفضلية بقاء 9 مباريات فقط في الدوري وهذه أفضلية لهم في التجهيز".

وأتم "لا يهمني من سأقابل في النهائي. الأهم هو التأهل للنهائي".

الزمالك كان قد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ سيلاقي الرجاء البيضاوي في نصف النهائي.

اتحاد الكرة أعلن اليوم الأربعاء، اكتشاف 6 حالات إصابة بـ كورونا، ضمن مسحات اليوم الثاني لأندية الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

FilGoal.com كشف عن هوية الأندية التي ظهر بها حالات إيجابية. (طالع التفاصيل)

وكان مدربو الدوري قد عقدوا اجتماعا اليوم الأربعاء مع اتحاد الكرة، لمناقشة مصير الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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