كارتيرون: أفضل إقامة نسخة جديدة من الدوري.. ونريد شهرين إعداد

يرى باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، بأن إقامة نسخة جديدة من الدوري، سيكون أمرا أفضل من استكمال النسخة الجارية.

وقال كارتيرون في تصريحات عقب اجتماع مدربي الأندية مع اتحاد الكرة: "أفضل إقامة نسخة جديدة من بطولة الدوري عن استكمال الموسم الجاري".

وأوضح "لا يوجد وقت كاف لاستكمال الموسم الجاري، واستكمال الموسم سيعني أننا سنلعب لموسم ونصف الموسم متلاصقين".

المدرب الفرنسي أتبع "إذا كانت البطولة ستستكمل، فإننا بحاجة إلى شهرين كفترة إعداد".

وشرح "لا يحدث مطلقا أن يبقى أي فريق لأربعة أشهر في المنزل حتى بعد انتهاء الموسم، لذلك وأنت أيضا تريد مني خوض موسم ونصف متلاصقين، فبالتالي نحن بحاجة إلى شهرين كإعداد".

وانتقل مدرب الزمالك للحديث عن استكمال دوري أبطال إفريقيا، فقال "الكاف منحنا الوقت، لأنه يخطرنا بأن البطولة ستستكمل في شهر سبتمبر، لذلك لدينا الوقت للاستعداد".

وأتم "سأقول وجهة نظري كاملة خلال الاجتماع مع مرتضى منصور رئيس النادي".

كارتيرون سيجتمع مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اليوم الأربعاء، رفقة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، ومحمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لتحديد قرار النادي بشأن استئناف الدوري.

الزمالك كان قد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفرييا، إذ سيلاقي الرجاء البيضاوي في نصف النهائي.

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وكان مدربو الدوري قد عقدوا اجتماعا اليوم الأربعاء مع اتحاد الكرة، لمناقشة مصير الدوري المصري.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم .

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة .

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة .

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