سولشاير: دي خيا الأفضل في العالم لهذه الأسباب

يرى أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن حارسه دبفيد دي خيا هو الأفضل في العالم على الرغم من اهتزاز مستواه في الفترة الأخيرة.

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه "دبفيد دي خيا هو أفضل حارس مرمى في العالم".

وأضاف المدرب النرويجي عن حارسه الإسباني "لقد استقبل هدفين فقط في المباريات الـ7 الأخيرة".

وشدد "دي خيا ينقذها في الكثير من المباريات، وكان يعمل بجد بشكل دائم في التدريب، فهو قوي ذهنيًا، أنا سعيد حقًا بما يقدمه".

وعن تجديد سكوت ماكتوميناي مع يونايتد، أوضح سولشاير "لقد كان جزءًا من النادي لفترة طويلة، لذلك يسعدنا أن يرى مستقبله على المدى الطويل هنا، حيث تطور كثيرًا خلال السنوات القليلة الماضية".

فقد أعلن نادي مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء تجديد عقد لاعبه سكوت ماكتوميناي ليستمر مع الفريق حتى صيف 2025 مع خيار التمديد لعام إضافي. (طالع التفاصيل)

وأكمل "إنه فتى متواضع ومجتهد ويملك أسس اللعب لفريق بحجم يونايتد، فهو قائد في الملعب".

ويستضيف مانشستر يونايتد منافسه شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي العائد بعد توقف دام 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

المباراة المقبلة أمام شيفيلد يونايتد ستكون أول مباراة تقام بدون جمهور عبر تاريخ ملعب أولد ترافورد الذي يمتد إلى 110 سنة.

وتابع سولشاير "نحب اللعب في أولد ترافورد، بالطبع أمام جماهيرنا، لكن مباراة يوم الأربعاء ستكون الأولى من نوعها".

وأتم نجم مانشستر يونايتد السابق "سنذهب ونقدم أفضل أداء ممكن لمشجعينا الذين يشاهدون في المنزل".

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