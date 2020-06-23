جوارديولا: إصابة أجويرو في الركبة لا تبدو جيدة

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 10:59

كتب : FilGoal

سيرجيو أجويرو

يرى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أن إصابة سرجيو أجويرو لا تبدو جيدة.

سيرخيو أجويرو

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وتم استبدال أجويرو قبل نهاية الشوط الأول من اكتساح مانشستر سيتي لفريق بيرنلي بخمسة أهداف دون رد، بسبب تعرضه لإصابة في الركبة.

وكشف جوارديولا في تصريحاته للصحفيين "أجويرو يعاني من مشكلة في الركبة منذ الشهر الماضي".

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وأضاف "سنرى الثلاثاء بطريقة أفضل، ما لديه وما يحتاجه للعودة سريعا".

وتابع جوارديولا "كان يعاني الشهر الماضي من انزعاج وبعض الآلام في ركبته، لذلك سنرى".

وعن قلقه بشأن إصابة أجويرو أوضح "أنا لست طبيبا، لكنه لا يبدو جيدا".

وأتم جوارديولا تصريحاته "ننتظر نتيجة الفحوصات للوقوف على حالته بالتحديد".

ويخشى جوارديولا غياب اللاعب عن بقية الموسم وعدم لحاقه بمباريات دوري أبطال أوروبا في أغسطس.

ويلعب مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

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