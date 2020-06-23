بيراميدز أول فريق يستأنف تدريباته استعدادا للدوري

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن أن فريق الكرة سيكون أول فريق في مصر يستأنف تدريباته استعدادا لإكمال مباريات الدوري الممتاز والمقرر لها يوم ٢٥ يوليو المقبل بقرار من الحكومة ووزارة الشباب والرياضة.

وأوضح هاني سعيد أن النادي حصل على موافقة اتحاد الكرة واللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان بأن يخوض الفريق تدريباته على مجموعات منفصلة بداية من يوم الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي الفرعي على أن يتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعات تطبيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي المطلوب في الوقت الحالي.

وشدد المدير الرياضي على أن اللجنة الطبية سمحت لبيراميدز بخوض التدريبات المنفردة انتظارا لإجراء المسحة الثانية للاكتشاف المبكر لفيروس كورونا والمحدد لها يوم الأربعاء وفي ضوء نتيجتها ستبدأ التدريبات الجماعية للفريق.

وبدأ بيراميدز الاجراءات الوقائية والاحترازية والكشف الطبي على اللاعبين قبل باقي الأندية بعدة أيام.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق 17 نقطة عن الأهلي المتصدر.

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