المقاولون لـ في الجول: وافقنا على مبدأ بيع طاهر لـ الأهلي.. استبعدنا الإعارة وهذه مطالبنا

كشف محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب موافقة ناديه على مبدأ بيع مهاجم وجناح الفريق طاهر محمد طاهر بشكل نهائي إلى الأهلي.

وقال رئيس المقاولون: "بعد استطلاع رأي الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، قررنا بيع طاهر محمد طاهر بشكل نهائي لـ الأهلي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "تم استبعاد مبدأ إعارة اللاعب، وقررنا بيعه بشكل نهائي".

وتابع "حددنا مبلغ 40 مليون جنيه + الحصول على لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة، من أجل ترك طاهر محمد طاهر".

وأوضح "جاري تحديد اسمين من بينهم ناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن وحسين السيد، للحصول عليهما على سبيل الإعارة".

وأتم "خاطبنا الأهلي بمطالبنا ونحن الآن في انتظار الرد".

وكان الأهلي قد كشف عبر FilGoal.com في وقت سابق رغبته في التعاقد مع طاهر. (طالع التفاصيل)

طاهر صاحب الـ 32 عاما انضم إلى فريق لو هافر الفرنسي معارا في صيف 2016 قبل أن يعود إلى فريقه بعد موسم، وهو مستمر مع المقاولون منذ ذلك الحين.

وشارك طاهر خلال الموسم الجاري في 6 مباريات بكل المسابقات سجل خلالها مرة.

وفي الموسم الماضي، سجل طاهر 3 أهداف وصنع 6 خلال ظهوره في 19 مباراة.

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