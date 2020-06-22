حوار في الجول - الدرع: أبلغت الزمالك برغبتي في الاستمرار من البداية وانتظرنا الوقت الصحيح

أعلن الزمالك بشكل رسمي أمس الأحد تجديد تعاقد يحيى الدرع لمدة موسمين ليستمر حتى صيف 2022، وكان يحيى الدرع نجم كرة اليد حديث الشارع الرياضي الفترة الأخيرة وسط أنباء باقترابه من التجديد للزمالك أو الرحيل للأهلي المنافس التقليدي.

وتواصل FilGoal.com مع يحيى الدرع نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر للحديث عن كواليس التجديد ومستقبله مع النادي.

التجديد

وقال يحيى الدرع: "كنت متفق مع الزمالك منذ نهاية بطولة إفريقيا وحصلت على تقدير جيد من النادي".

وتابع "حدثت ظروف توقف النشاط وناقش النادي تحديد ميزانيته في مختلف الألعاب فتم تأجيل الأمر فقط".

وكشف الدرع "أبلغت النادي من البداية رغبتي في الاستمرار، لكن ذلك ليس على حسابي أو حساب زملائي أو كسر القوانين، هناك تفاصيل معينة تسير على جميع اللاعبين بمختلف الألعاب".

وأوضح "انتظرنا فقط الوقت الصحيح من أجل اتخاذ قرار التجديد، وعندما بات الزمالك جاهزا تواصل معي المسؤولين لمقابلة مرتضى منصور وأنا كنت في انتظار ذلك وانتهى الأمر سريعا".

وأضاف الدرع "ذهبت بالفعل ولم نأخذ وقتا في مناقشات فما تم الاتفاق عليه وجدته ووقعت بالتجديد".

وعن وضع شروط معينة من أجل التجديد أوضح الدرع "لا يمكنني الاشتراط على نادي الزمالك أو أي نادي، الزمالك لم أشاهد منه سوى كل خير وحصدت العديد من البطولات معه".

وشدد "ما طلبته وقتها التقدير كلاعب، وبالفعل وجدت تقدير مادي ومعنوي وكلاعب في الفريق".

وتابع الدرع "لم يكن هناك خلافات مثلما أشيع، لكنها الأمور الطبيعية لأي تفاوض أتغاضى عن بعض الشروط وهم كذلك حتى نصل لنقطة الاتفاق".

الأهلي

انتشرت العديد من الأنباء حول مفاوضات قوية بين الأهلي ويحيى الدرع ورغبة النادي في ضمه بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

وأوضح الدرع "تلقيت عروضا من سبورتنج، هيليوبوليس أيضا كان يرغب في استعادتي من جديد، وليس فقط الأهلي".

وتابع "أعتقد أن الأمر طبيعي للاعب قدم مستوى جيد الفترة الأخيرة أن يكون مطلوبا في أكثر من نادي".

وأضاف الدرع "كنت مسافر أغلب الوقت، ولم يكن من المنطقي التفاوض مع الأهلي أو أي نادي آخر في تلك الفترة ونحن لم نكن نعلم موقف الموسم الجاري من الأساس".

وكشف الدرع "والدي على صلة طيبة مع بعض مسؤولي النادي الأهلي بحكم طبيعة عمله وأيضا كونه لاعب كرة ماء سابق في النادي".

وتابع "الأمر تم في إطار علاقة الصداقة بين الطرفين وسؤال (مش هنشوف ابنك في الأهلي؟)، هذا ما يحدث بحكم الصلة الطيبة بينهم".

وواصل الدرع "النادي الأهلي نادي كبير ولا أحد يختلف على ذلك، الموضوع بالنسبة لي احتراف وأثبت ولائي وانتمائي للزمالك وهو ما حدث في النهاية".

وتابع "على سبيل المثال لا توجد لدي مشكلة في العودة لهيليوبوليس، لكن الأمر عرض وطلب، صرحت من قبل انتمائي وولائي لنادي الزمالك".

وبالحديث عن الأهلي قال الدرع: "الطبيعي أن يحدث تواصل عن طريق والدي من داعي العمل أو العشم لكن أؤكد الأمر عرض وطلب وأوضحت رغبتي في الاستمرار بالزمالك خاصة بعد تقديري والتفكير غير ذلك سيكون احتراف خارجي".

وأتم الدرع الحديث في تلك القصة "تم حصر الأمر فقط بسبب منافسة الزمالك والأهلي".

إلغاء الموسم والمستقبل

اتخذ الاتحاد المصري لكرة اليد قراره بإلغاء الموسم الجاري بعد توصية الأندية.

وتعليقا على القرار قال الدرع: "كنا أقرب لحصد اللقب ومن الطبيعي كنا نتمنى إضافة لقب جديد للنادي، لكن بعد غياب 4 أشهر ستعود على مباراة قمة مصيرية تحدد بطل الدوري".

وأوضح "أعتقد أن المستوى لن يكن كما هو منتظر من الجماهير والمتابعين بعد تلك الفترة".

وشدد "لذلك الأمر كان صعبا بالإضافة أن جائحة فيروس كورونا لم تنته حتى الآن".

ووجه الدرع رسالته للجماهير "أشكر جمهور الزمالك على ثقته في يحيى الدرع، بالتأكيد هناك تصريحات كانت ضدي لكن هذا طبيعي فمن المنطقي ألا يتفق عليك كل الناس".

وشدد "كان مطلوب من يحيى الدرع أن يتحمل الزمالك في أزمته خاصة أنها أزمة عالمية وهو ما حدث، بالإضافة إلى علاقتي الطيبة مع جماهير الزمالك".

وأتم تصريحاته "جمهور الزمالك يعلم أن شخصية فريق اليد قوية وأنه ليس متخاذل ونبني ذلك خلال العامين الماضيين ومستمرين على قدر استطاعتنا حتى نفرحهم في النهاية".

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