رسميا - يونايتد يجدد عقد ماكتوميناي

الثلاثاء، 23 يونيو 2020 - 11:33

كتب : FilGoal

سكوت ماكتوميناي

أعلن نادي مانشستر يونايتد تجديد عقد لاعبه سكوت ماكتوميناي ليستمر مع الفريق حتى صيف 2025 مع خيار التمديد لعام إضافي.

سكوت ماكتوميناي

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وصرح اللاعب بعد تجديد عقده قائلا: "لدينا جميعا أشياء أخرى نفكر بها حاليا، لكنني سعيد للغاية لتوقيع هذا العقد وأن أصبح جزء من المستقبل في هذا الفريق".

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وواصل "كل ما أعرفه هو مانشستر يونايتد وآمل أن يظهر شغفي تجاه النادي في كل مرة أدخل خلالها إلى الملعب، سأستمر في منح كل ما لدي للفريق كلما ارتديت قميصه".

صاحب الـ23 عاما أحد أبناء أكاديمية النادي ويتواجد مع الفريق الأول منذ عام 2017 وشارك لأول مرة ضد أرسنال.

ماكتوميناي لعب بقميص مانشستر يونايتد في 75 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفا.

وأصبح الدولي الأسكتلندي لا غنى عنه في صفوف الشياطين الحمر خلال الموسم الجاري، إذ شارك في 28 مواجهة بكل المسابقات سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفا.

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