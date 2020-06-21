مدرب بايرن: لن نهدأ رغم التتويج بلقب الدوري

الأحد، 21 يونيو 2020 - 13:55

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني

لن يتهاون هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ بعد التتويج بلقب الدوري الألماني، وهو ما ظهر في لقاء فرايبورج والتصريحات التي قالها عقب الفوز.

وانتصر بايرن الذي توج باللقب منذ الجولة الماضية على فرايبورج بنتيجة 3-1 ضمن الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وقال فليك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نسعى دائما لفرض سيطرتنا وخلق الفرص ووضع المنافس تحت الضغط باستمرار".

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وأضاف "أنا سعيد بأداء الفريق، وما يزيد سعادتي هو أننا ننجح في تحويل الفرص إلى أهداف".

وتابع "من المهم الآن أن نحافظ على إيقاعنا حتى بعد الظفر باللقب، ونريد أن نستفيد من المباريات المتبقية في الاستعداد للتحديات القادمة".

وأتم "حققنا نتيجة رائعة أمام فرايبورج، وسنسعى لتحقيق الفوز أمام فولفسبورج أيضا".

بايرن يحاول التتويج بثلاثية تاريخية، إذ يلعب نهائي كأس ألمانيا ضد باير ليفركوزن، كما وضع قدما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على تشيلسي 3-0 في ذهاب دور الـ16.

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