مرتضى منصور: مفاجأة سارة لجماهير الزمالك خلال 48 ساعة

على جماهير الزمالك الاستعداد لسماع "أخبار سارة جدا" خلال 48 ساعة، وفقا لما أعلنه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.

وقال مرتضى منصور: "مفاجأة سارة مقبلة لـ جماهير الزمالك خلال 48 ساعة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "هذا دليل على أننا نعمل من أجل خدمة الزمالك".

وأتم "الأخبار المقبلة خلال 48 ساعة ستكون سارة جدا جدا لـ الزمالك وجماهيره".

وأعلن مرتضى منصور في وقت سابق اقتراب ناديه من إتمام التعاقد مع صفقتين جديدتين.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق توقيع الأنجولي أري بابل على عقود انضمامه لـ الزمالك لمدة 3 سنوات. (طالع التفاصيل)

وشارك بابل في 11 مباراة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم رفقة بريميرو دي أوجوستو. سجل فيهم هدفين.

ويملك أري بابل 35 مباراة دولية رفقة منتخب أنجولا. سجل فيهم خمسة أهداف.

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