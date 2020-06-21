مرتضى منصور: مفاجأة سارة لجماهير الزمالك خلال 48 ساعة

الأحد، 21 يونيو 2020 - 01:40

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

على جماهير الزمالك الاستعداد لسماع "أخبار سارة جدا" خلال 48 ساعة، وفقا لما أعلنه مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي.

وقال مرتضى منصور: "مفاجأة سارة مقبلة لـ جماهير الزمالك خلال 48 ساعة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "هذا دليل على أننا نعمل من أجل خدمة الزمالك".

أخبار متعلقة
أحمد مرتضى: الأمر ليس نزاعا بين الأهلي والزمالك.. والدولة لم تقرر استئناف الدوري مرتضى: من قال إننا نرفض عودة الدوري ونريد استئناف الكأس؟ لن نلعب أيا منهما مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل مرتضى: لن نستكمل الدوري تحت أي ظرف ولدينا 3 أسباب

وأتم "الأخبار المقبلة خلال 48 ساعة ستكون سارة جدا جدا لـ الزمالك وجماهيره".

وأعلن مرتضى منصور في وقت سابق اقتراب ناديه من إتمام التعاقد مع صفقتين جديدتين.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق توقيع الأنجولي أري بابل على عقود انضمامه لـ الزمالك لمدة 3 سنوات. (طالع التفاصيل)

وشارك بابل في 11 مباراة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم رفقة بريميرو دي أوجوستو. سجل فيهم هدفين.

ويملك أري بابل 35 مباراة دولية رفقة منتخب أنجولا. سجل فيهم خمسة أهداف.

طالع أيضا

خطوة جديدة مثيرة في ملف استئناف الدوري المصري

نجم الأهلي السابق يتولى تدريب أسوان

تعليق جديد من بيراميدز على قرار استئناف التدريبات

تصريحات نارية من لاعب برايتون بعد الفوز على أرسنال

سقوط جديد لكتيبة حجازي

في الدوري مرتضى منصور الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
الونش: هتاف جمهور الأهلي ضد شيكابالا كان من أسباب فوزنا بالسوبر.. ولا أقبل ما حدث مع وليد سليمان 17 دقيقة | الدوري المصري
نادي مصر يؤجل تدريباته لأجل غير مسمى.. ويتبرع بـ "المسحات الطبية المجانية" 26 دقيقة | الدوري المصري
هوجو بروس: لم أصدق أن أتوج بطلا لقارة بأكملها.. وكنت محبطا بعد فشل مفاوضات الزمالك 29 دقيقة | إفريقيا
مرتضى منصور: مفاجأة سارة لجماهير الزمالك خلال 48 ساعة 34 دقيقة | الدوري المصري
طلعت يوسف يكشف كيفية عودة المحترفين: الأمر يشبه الميكروباص 58 دقيقة | الدوري المصري
رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يوضح إجراءات المسحة الطبية للأندية ضد كورونا ساعة | الدوري المصري
أسينسيو يكشف ما أخبره به زيدان قبل دخوله الملعب ساعة | أوروبا
وكيله: الوداد يرغب في ضم باسم مرسي.. وفريقان من مصر يتنافسان على اللاعب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك