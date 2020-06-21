مواعيد مباريات الأحد 21 يونيو 2020 والقنوات الناقلة – عودة محمد صلاح وإثارة الدوري الإسباني

يعود محمد صلاح المحترف المصري في صفوف ليفربول للمشاركة بعد غياب أكثر من 3 أشهر بسبب جائحة كورونا، ويشارك في الدوري الإنجليزي.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد، والموافق 21 يونيو 2020 والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنلجليزي

تنطلق مباريات اليوم بمواجهة نيوكاسل أمام فريق شيفلد يونايتد في الثالثة عصرا وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويحل تشيلسي ضيفا على أتسون فيلا في الخامسة والربع من مساء اليوم وتنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

وتختتم إثارة الدوري الإنجليزي في الثامنة مساء عندما يحل ليفربول ضيفا على إيفرتون في الدربي المنتظر، ويتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

تُلعب ثلاث مباريات اليوم في الدوري الإسباني، وتنطلق بمواجهة بين سيلتا فيجو وديبورتيفو ألافيس في الثانية ظهرا على قناة بي إن سبورتس 3.

وفي السابعة والنصف مساء يستضيف فالنسيا فريق أوساسونا وتنقل المباراة عبر بي إن سبورتس 3.

وتستمر إثارة صراع الصدارة في الدوري الإسباني عندما يلتقي ريال مدريد في العاشرة مساء أمام ريال سوسيداد على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

تقام مباراتين في الدوري الإيطالي اليوم، إذ يستضيف أتالانتا فريق ساسولو في السابعة والنصف مساء.

بينما يستضيف إنتر فريق سامبدوريا في العاشرة إلا ربع مساء اليوم.

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