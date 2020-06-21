وفاة صاحب هدف العراق الوحيد في المونديال بسبب فيروس كورونا

الأحد، 21 يونيو 2020 - 10:30

كتب : FilGoal

أحمد راضي

توفي أحمد راضي النجم العراقي السابق في بغداد بعد تدهور صحته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء بغداد اليوم أن الوفاة جاءت بعد أسبوع من دخوله المستشفى.

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راضي يتم تصنيفه كأحد أساطير الكرة العراقية، فهو صاحب الهدف العراقي الوحيد في تاريخ البلاد بكأس العالم، والذي سجله في مرمى بلجيكا في نسخة 1986.

وحصد النجم العراقي جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 1988.

ودخل راضي المجال السياسي وأصبح عضوا في مجلس النواب العراقي عام 2008، وكان أحد أعضاء لجنة الشباب والرياضة.

وفاة راضي جاءت بعد أسابيع قليلة من وفاة الدولي العراقي السابق علي هادي بسبب إصابته بفيروس كورونا أيضا.

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