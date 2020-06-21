لاعبو الأهلي يجرون مسحات طبية تمهيدا لاستئناف التدريبات

الأحد، 21 يونيو 2020 - 11:37

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

الأهلي

بدأ لاعبو الأهلي صباح يوم الأحد إجراء مسحات طبية للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا تمهيدا لاستئناف التدريبات.

وأعطت وزارة الرياضة الضوء الأخضر لاستئناف الأندية تدريباتها بداية من 20 يونيو.

وسمحت باستئناف النشاط الرياضي بشكل طبيعي في 25 يوليو في وجود إجراءات احترازية مشددة خوفا من تفشي فيروس كورونا.

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وتوقفت المباريات في مصر منذ مارس الماضي بسبب الفيروس.

ولا يزال الاتحاد المصري لكرة القدم يناقش مع الأندية إمكانية استئناف الدوري المصري الممتاز الذي انقضت أكثر من نصف مبارياته في الموسم الحالي.

وتعترض أندية على استئناف البطولة معللة موقفها بضيق الوقت وسفر اللاعبين الأجانب إلى بلادهم والخوف من تفشي كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة ورصيده 49 نقطة بعد خوضه لـ17 مباراة.

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