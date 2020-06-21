نادي مصر يؤجل تدريباته لأجل غير مسمى.. ويتبرع بـ "المسحات الطبية المجانية"

أعلن نادي مصر تأجيل تدريباته الجماعية لأجل غير مسمى، مع عدم المشاركة في المسحات الطبية المُقدمة من اتحاد الكرة.

وكشف النادي في بيان رسمي نُشر على صفحته الرسمية على (فيسبوك) قراره بـ"عدم المشاركة في المسحات الطبية المجانية الخاصة باتحاد الكرة".

وأوصى النادي "بالتبرع بالمسحات الطبية لمن هم في حاجة إليها".

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق الحصول على موافقة الدولة ووزارة الرياضة من أن تحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري. (طالع التفاصيل)

وكان وزير الرياضة قد أعلن في وقت سابق الخطة الزمنية لعودة النشاط الرياضي في مصر.

وعقدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة في وقت سابق اجتماعات خلال الأسبوع الماضي مع كافة أندية الدوري الممتاز وأندية الدرجة الثانية، من أجل حسم مصير المسابقة.

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