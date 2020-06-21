الونش: هتاف جمهور الأهلي ضد شيكابالا كان من أسباب فوزنا بالسوبر.. ولا أقبل ما حدث مع وليد سليمان

تحدث محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك عن أحداث مباراة السوبر المصري ضد الأهلي في أبو ظبي، والتي شهدت تتويج الفريق الأبيض.

محمود حمدي النادي : الزمالك الزمالك

وتوج الزمالك بالسوبر المصري بالفوز على الأهلي بركلات الترجيح بعد التعادل سلبيا في الزمن الأصلي للمباراة، ووقعت أحداثا مؤسفة عقب المباراة تسببت في صدور قرارات بإيقافات كبيرة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور من الزمالك، ومحمود عبد المنعم "كهربا" من الأهلي. (تعرف على كل القرارات من هنا)

وقال الونش لقناة "أون تايم سبورتس 1": "التتويج بالسوبر المصري كان بطولة خاصة لأننا فزنا به على حساب الأهلي، والمباراة كانت صعبة لأن الخسارة من الأهلي بعد الفوز بالسوبر الإفريقي كانت ستنهي كل شيء".

وأكمل "عندما أهدر أشرف بنشرقي ركلة ترجيح شعرنا بضياع كل شيء لكن بعدما تصدى أبو جبل لركلة ترجيح عاد لنا الأمل وشعرنا بالثقة في الفوز عندما توجه عبد الله جمعة لتسديد الركلة الأخيرة لأنه مميز في التسجيل من ركلات الجزاء".

وعن الأحداث التي تلت المباراة، قال: "الإعلام أحيانا لا يعرف ماذا يحدث وشيكابالا لن ينزل للملعب وسط الجماهير في السوبر لاستفزازهم ولكنه تعرض لسباب كبير، و(شتيمة عن شتيمة تفرق) لأنه شعر بأن نفسه صعبت عليه بسبب الخوض في الأعراض".

وأوضح "هتاف جمهور الأهلي ضد شيكابالا في السوبر المصري كان من أسباب إصرارنا على الفوز رغم الإرهاق البدني بعد رحلة السوبر الإفريقي لأن الجمهور بالغ في السباب".

وواصل "صافحنا كهربا بشكل عادي قبل المباراة لكنه قام بدفع طارق حامد بعد تدخل عادي في المباراة ولذلك ما حدث من طارق كان رد فعل لأن التدخل لم يكن يستدعي ما حدث من كهربا".

ثم أضاف "أرفض ما حدث من إمام عاشور تجاه وليد سليمان، لأن هناك فارقا بين الكبير والصغير والمستشار مرتضى منصور عنفه وأنا اعتذرت لوليد سليمان".

وتحدث الونش عن التتويج بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، وقال: "الجمهور كان حزينا من اللاعبين وصالحناه بالسوبر الإفريقي".

وتابع "إمكانات لاعبي الزمالك على أعلى مستوى لكننا عانينا من سوء توفيق في الدوري وخسرنا الثقة في أنفسنا، لكن باتريس كارتيرون مدرب ممتاز جدا ويهتم بكل التفاصيل ومنح كل اللاعبين الدفعة المعنوية".

وأتم "لا أعرف كيف اصطدمت الكرة بيدي في ضربة جزاء الترجي خلال مباراة السوبر الإفريقي، وعندما سجل بنشرقي الهدف الثاني في مباراة السوبر الإفريقي قررنا أن نموت من أجل الانتصار لدرجة أنني كنت أضع رأسي أمام أحذية لاعبي الترجي".

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