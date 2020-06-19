تقرير: تشيلسي مستعد للتضحية بـ كانتي لتمويل صفقات أخرى

قالت صحيفة تايمز الإنجليزية إن تشيلسي مستعد لبيع لاعبه نجولو كانتي من أجل تمويل صفقات أخرى يرغب النادي في إتمامها.

نجولو كانتي النادي : تشيلسي تشيلسي

فبعد تعاقد النادي اللندني مع حكيم زياش وتيمو فيرنر، تشير الصحيفة إلى أن المدرب فرانك لامبارد يأمل في إبرام صفقتين إضافيتين لمزيد من الدعم للفريق.

ولذلك على تشيلسي أن يضحي بأحد نجومه للحصول على المال اللازم لصفقات جديدة.

ويعد كانتي (29 عاما) من أفضل لاعبي الوسط في العالم وأحد الركائز الأساسية في فريق بلوز.

وشارك الفرنسي في 22 مباراة مع تشيلسي بالموسم الحالي وسجل 3 أهداف.

ويستعد تشيلسي لاستئناف الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة مضيفه أستون فيلا يوم الأحد في الجولة 30.

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