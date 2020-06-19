أوكا: حزين لعدم انتقالي لـ الأهلي.. وهذا ما قاله أبو تريكة بعد التعادل مع البرازيل

كشف أحمد سعيد "أوكا" مدافع نادي مصر إنه كان قريبا من الانتقال للأهلي عام 2009 بعد المشاركة مع منتخب مصر في كأس القارات.

وقال أوكا عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الجمعة: "تحدث معي عدلي القيعي ومع وكيلي تامر النحاس وأتممنا الاتفاق".

وأضاف "لكن حرس الحدود رفض بشكل قاطع رحيلي رغم أن تعاقدي كان ينتهي بنهاية الموسم ولكن الرحيل عن حرس الحدود يجب أن يكون بإذن النادي".

وأكمل "الإدارة قالت لي أنت لم تقدم شيئا للنادي وأبلغتهم لقد فزت بثلاث بطولات ولكن لم يوافقوا".

وتابع "في النهاية لم يتم الانتقال وجددت تعاقدي مع حرس الحدود ونعم أنا حزين لعدم انتقالي للأهلي".

كأس القارات

وعن المشاركة في كأس القارات قال: "بعد الهزيمة من الجزائر 3-1 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2010 كنا نشعر بالحزن ونسأل أنفسنا ماذا سنفعل أمام البرازيل؟".

وأكمل "جاء شوقي غريب لنا وقال نحن ذاهبون إلى جنوب إفريقيا للتنزه ولا تشغلوا بالكم بأي شيء الآن، لقد أزال عنا الضغط".

وتابع أوكا حديثه "بعد التعادل مع البرازيل وجدت محمد أبو تريكة يقول للجميع لنستغل الفرصة ونسجل الهدف الرابع، في وقت أي فريق آخر كان ليقبل بالتعادل".

وواصل لاعب نادي مصر حديثه "هذا الجيل لم ألعب مع جيل مثله أبدا ولن ألعب مع من هم مثلهم، كل لاعب في جيل منتخب مصر الذهبي كان يساوي فريقا كان جيلا لا يعرف كلمة مستحيل ولا يخاف من أي شيء".

وخسر منتخب مصر ذلك اللقاء بأربعة أهداف لثلاثة.

أما عن الفوز التاريخي على إيطاليا بهدف دون رد قال: "بعد لقاء البرازيل اكتسبنا ثقة كبيرة في أنفسنا وقال لنا الجهاز الفني علينا عبور أول 15 دقيقة وألا نستقبل هدفا".

وأضاف "الشوط الثاني كان صعبا ولكن عصام الحضري تألق للغاية وكانت فرحة غير عادية بالفوز على بطل العالم".

وبسؤاله عن الهزيمة من أمريكا بثلاثية دون رد قال: "كنا نشعر أن كل شيء انتهى لصالحنا قبل المباراة ولكن بعد الهدف الأول لهم والذي كان فيه جزء كبير من التوفيق شعرنا أن اليوم لن يكون يومنا".

وأتم "حتى زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى معهم قال لنا عقب اللقاء إنهم طلبوا من المطار إعادة حقائب منتخب أمريكا لأنهم لم يتوقعوا الفوز والتأهل خاصة أنهم احتاجوا لفوز البرازيل على إيطاليا بثلاثية دون رد وهو ما حدث أيضا".

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