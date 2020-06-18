نادر شوقي: لا أعرف مصير رمضان صبحي.. الأهلي متمسك به ولهذا فكر في ضم طاهر

الخميس، 18 يونيو 2020 - 23:48

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي

قال نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي إنه لا يعرف حتى الآن مصير اللاعب سواء بالبقاء مع الأهلي أو الرحيل لفريق آخر لإكمال رحلته الاحترافية.

وتحدث نادر شوقي لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس قائلا: "لا أعرف مصير رمضان لأنه حتى الآن الرؤية غير واضحة في الانتقالات".

وأكمل "نعم الأهلي متمسك به ومحمود الخطيب رئيس النادي يريد استمراره".

أخبار متعلقة
بكري سليم يكشف سبب دعوة الأهلي للأندية قبل اجتماع اللجنة الخماسية بيان رسمي - اتحاد الكرة يعلن نتائج اجتماعه مع أندية الدوري والقسم الثاني منتخب مصر يتابع هيثم حسن لاعب شاتورو الفرنسي

وعن مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب قال نادر شوقي: "الأهلي يريد تأمين نفسه حال رحيل رمضان".

وأضاف "وحتى لو انضم طاهر وبقى رمضان فالأهلي يستطيع استيعاب تواجدهما سويا مثلما يحدث في منتخب مصر الأولمبي".

المعارون للجونة

وعن مصير لاعبي الأهلي المعارين للجونة حيث يتولى نادر شوقي رئاسة الشركة التي تدير النادي أجاب "استشفيت من مسؤولي الأهلي أن أكرم توفيق سيعود لهم".

وأضاف "أستطيع القول وأنا مغمغض العينين أن أكرم سيعود للأهلي بنسبة 100%".

وعن مصير باسم علي وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان أجاب "لا أعرف حتى الآن".

طالع أيضا

في الجول يكشف - موعد نهاية الدوري والإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها

بيراميدز يكشف ما دار في اجتماع اتحاد الكرة

سموحة: اتحاد الكرة وعدنا بتحمل الدولة تكاليف الإجراءات الوقائية لعودة الدوري

رسميا – كينو ينتقل لفريق جديد

مدرب برشلونة السابق يعلن إصابته بمرض قاتل

نادر شوقي رمضان صبحي الأهلي الجونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 10 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي: نحتاج إلى موارد مالية كبيرة.. وكيف يخوض المحترفون المباريات في 25 يونيو؟ 22 دقيقة | الدوري المصري
بنزيمة يقطع الغذاء والماء عن الخفافيش.. ريال مدريد يسحق فالنسيا في ليلة ابتسامات زيدان 42 دقيقة | أوروبا
نادر شوقي: اتحاد الكرة أكد عدم وجود فكرة إلغاء الدوري.. وهذه المقترحات التي تقدمنا بها 49 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: الاتحاد الأوروبي يسعى لتحديد تاريخ لغلق سوق الانتقالات الصيفية ساعة | أوروبا
نادر شوقي: لا أعرف مصير رمضان صبحي.. الأهلي متمسك به ولهذا فكر في ضم طاهر ساعة | الدوري المصري
بكري سليم يكشف سبب دعوة الأهلي للأندية قبل اجتماع اللجنة الخماسية ساعة | الدوري المصري
بيان رسمي - اتحاد الكرة يعلن نتائج اجتماعه مع أندية الدوري والقسم الثاني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا 4 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد
قد ينال إعجابك