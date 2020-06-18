نادر شوقي: لا أعرف مصير رمضان صبحي.. الأهلي متمسك به ولهذا فكر في ضم طاهر

قال نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي إنه لا يعرف حتى الآن مصير اللاعب سواء بالبقاء مع الأهلي أو الرحيل لفريق آخر لإكمال رحلته الاحترافية.

وتحدث نادر شوقي لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس قائلا: "لا أعرف مصير رمضان لأنه حتى الآن الرؤية غير واضحة في الانتقالات".

وأكمل "نعم الأهلي متمسك به ومحمود الخطيب رئيس النادي يريد استمراره".

وعن مفاوضات الأهلي مع طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب قال نادر شوقي: "الأهلي يريد تأمين نفسه حال رحيل رمضان".

وأضاف "وحتى لو انضم طاهر وبقى رمضان فالأهلي يستطيع استيعاب تواجدهما سويا مثلما يحدث في منتخب مصر الأولمبي".

المعارون للجونة

وعن مصير لاعبي الأهلي المعارين للجونة حيث يتولى نادر شوقي رئاسة الشركة التي تدير النادي أجاب "استشفيت من مسؤولي الأهلي أن أكرم توفيق سيعود لهم".

وأضاف "أستطيع القول وأنا مغمغض العينين أن أكرم سيعود للأهلي بنسبة 100%".

وعن مصير باسم علي وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان أجاب "لا أعرف حتى الآن".

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