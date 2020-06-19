مرتضى: من قال أننا نرفض عودة الدوري ونريد استئناف الكأس؟ لن نلعب أي منهما

يرفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك استئناف بطولة الدوري، وكذلك بطولة كأس مصر.

وقال مرتضى منصور: "الدوري توقف بسبب كورونا، والآن سيعود، هل معنى ذلك نهاية فيروس كورونا؟ بالتأكيد لا. ومن هنا فلماذا توقف الدوري ولماذا سيعود؟".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "الدوري لن يعود، ولم أوقع على حصول الأهلي على اللقب في حالة الإلغاء".

وأوضح "ذكرت ووقعت أنه يجب إلغاء الموسم وإلغاء نتائجه بالكامل".

وتابع "من قال أننا نرفض عودة الدوري ونريد لعب الكأس؟ من قال ذلك".

وكشف "لن نلعب الدوري ولن نلعب كأس مصر".

وأتم "إذا كان توجه الدولة هو عودة الدوري، فكيف وقع نادي طلائع الجيش على وثيقة إلغاء الدوري؟ وكذلك حرس الحدود؟ الأمر واضح".

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