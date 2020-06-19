مواعيد مباريات الجمعة 19 يونيو 2020 والقنوات الناقلة – قمة إنجليزية وأخرى إسبانية

الجمعة، 19 يونيو 2020 - 10:29

كتب : FilGoal

أنتوني مارسيال - مانشستر يونايتد - واتفورد

لن يكون مساء اليوم الجمعة ككل جمعة، بل مليئا بالمباريات الجميلة بعد فترة توقف طويلة حٌرمنا فيها من كرة القدم.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم بمختلف البطولات، والقنوات الناقلة.

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الدوري الإسباني

يبدأ اليوم في السابعة والنصف مساء. مباراتان سيقامان في التوقيت نفسه. الأولى بين غرناطة وفياريال عبر قناة بي إن سبورتس 3، والثانية بين مايوركا وليجانيس عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ويحل برشلونة ضيفا على إشبيلية في قمة الجولة الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإنجليزي

في إنجلترا يبدأ اليوم في السابعة مساء. نورويتش سيتي يفتتح الجولة الـ30 بمواجهة ساوثامبتون في مباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وفي التاسعة والربع، يلتقي توتنام مع مانشستر يونايتد في قمة الجولة، عبر قناة بي إن سبورتس 2.

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مواعيد مباريات الجمعة في إنجلترا الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني برشلونة مانشستر يونايتد توتنام
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