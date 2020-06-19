مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن توقيع النادي مع صفقتين جديدتين.

وقال رئيس النادي: " وقعنا عقدين مع 2 من اللاعبين الممتازين من العيار الثقيل".

وأكمل عبر قناة الزمالك: "أشكر أحمد ومرتضى منصور على مجهودهم".

وتابع "العقدان وصلا اليوم بتوقيع اللاعبين".

وارتبط اسم الزمالك في الفترة الأخيرة بـ الأنجولي أري بابل لاعب بريميرو دي أوجستو الأنجولي والتونسي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي.

وسبق أن صرّح أمير مرتضى المشرف على الكرة في الزمالك عبر قناة أون تايم سبورتس 1 قائلا: "كاتيرون لا يميل لتغييرات عديدة هو طلب لاعب أو اثنين، ولم يطلب رحيل سوى لاعب أو اثنين".

وأكمل "بنسبة 98% لن نضم عددا كبيرا من الصفقات، نسعى لمزيد من التجانس بين الجميع وتلك طلبات الفرنسي".

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