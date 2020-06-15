محمد إيهاب: الضرب في الميت حرام.. اعتذر عن عدم استلام ما أسميتوه بالمكافأة

انتقد محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال قيمة مكافأة الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية واعتذر عن استلامها.

وشدد إيهاب على اعتزازه بالنفس وبالوطن، لذلك اعتذر عن عدم استلام الجائزة المالية واكتفى بوسام الجمهورية من الدرجة الأولى كشهادة يفتخر بها.

وتم تخصيص 10 آلاف جنيه لصاحب الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة.

وكتب إيهاب عبر تويتر: "الضرب في الميت حرام، وصل التقدير المنتظر للألعاب الإفريقية بعد 9 أشهر من المخاطبات".

وكشف متعجبا "جاءت الميدالية الذهبية بـ 10 آلاف جنيه".

الضرب فى الميت حرام،وصل التقدير المنتظر للالعاب الافريقيه بعد9اشهر من المخاطبات وجائت الميداليه الذهب ب(10آلاف جنيها)لقد تعلمنا ان قيمة البطل فى الاعتزاز النصف بالنفس والآخر بالوطن..اعتذر عن استلام ما سميتموه بالمكافأة وكفى بوسام الجمهوريه من الدرجه الأولى شهاده افتخر بها..شكراً. — Mohamed Ehab (@MohamedEhab) June 15, 2020

وأضاف بطل رفع الأثقال "تعلمنا أن قيمة البطل في الاعتزاز، النصف بالنفس والآخر بالوطن".

وأتم "اعتذر عن عدم استلام ما أسميتوه بالمكافأة وكفى بوسام الجمهوري من الدرجة الأولى شهادة افتخر بها.. شكرا".

وأقيمت دورة الألعاب الإفريقية بمدينة الرباط المغربية في أغسطس الماضي.

وتصدرت مصر جدول ترتيب الميداليات بـ 263 ميدالية متنوعة وبفارق كبير عن نيجيريا أكبر المنافسين.

وحصلت البعثة المصرية على 92 ميدالية ذهبية و98 فضية و73 برونزية.

طالع أيضا

11 عاما على أداء مصر الخرافي أمام البرازيل

كيف يفكر مصر المقاصة في سوق الانتقالات

عصام مرعي يحكي موقفا يبرز شخصية ميتشو

المجلس الأعلى للإعلام يوضح لماذا لم يتخذ قرارا صارما بحق قناتي الأهلي والزمالك

طلائع الجيش يستنكر التفكير في استئناف الدوري

حازم إمام يكشف اقتراب تجديد عقده مع الزمالك