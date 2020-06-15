محمد إيهاب: الضرب في الميت حرام.. اعتذر عن عدم استلام ما أسميتوه بالمكافأة

الإثنين، 15 يونيو 2020 - 15:36

كتب : FilGoal

محمد إيهاب

انتقد محمد إيهاب بطل مصر في رفع الأثقال قيمة مكافأة الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية واعتذر عن استلامها.

وشدد إيهاب على اعتزازه بالنفس وبالوطن، لذلك اعتذر عن عدم استلام الجائزة المالية واكتفى بوسام الجمهورية من الدرجة الأولى كشهادة يفتخر بها.

وتم تخصيص 10 آلاف جنيه لصاحب الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الإفريقية الأخيرة.

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وكتب إيهاب عبر تويتر: "الضرب في الميت حرام، وصل التقدير المنتظر للألعاب الإفريقية بعد 9 أشهر من المخاطبات".

وكشف متعجبا "جاءت الميدالية الذهبية بـ 10 آلاف جنيه".

وأضاف بطل رفع الأثقال "تعلمنا أن قيمة البطل في الاعتزاز، النصف بالنفس والآخر بالوطن".

وأتم "اعتذر عن عدم استلام ما أسميتوه بالمكافأة وكفى بوسام الجمهوري من الدرجة الأولى شهادة افتخر بها.. شكرا".

وأقيمت دورة الألعاب الإفريقية بمدينة الرباط المغربية في أغسطس الماضي.

وتصدرت مصر جدول ترتيب الميداليات بـ 263 ميدالية متنوعة وبفارق كبير عن نيجيريا أكبر المنافسين.

وحصلت البعثة المصرية على 92 ميدالية ذهبية و98 فضية و73 برونزية.

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وزير الرياضة دورة الألعاب الأفريقية محمد إيهاب رفع الأثقال
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