عصام مرعي يحكي موقفا يبرز مشكلة شخصية ميتشو

حكى عصام مرعي نجم الزمالك السابق ومدربه العام، موقف شاهده لتصرف ميلوتين سيريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للفريق.

وقال عصام مرعي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "مشكلة ميتشو أنه كان يملك الشخصية لكن كان يتراجع".

وأوضح "في أحد المرات كان يتحدث مع اللاعبين في التدريب، وفي نفس الوقت كان اثنين من اللاعبين يمزحان سويا".

مرعي أتبع "في هذه اللحظة يفترض ألا تلتفت للأمر لكي لا يحدث صدام، وإن حدث صداما فيجب أن تستمر على رأيك".

وأكمل "ما حدث أن ميتشو عنف اللاعب، فرد عليه اللاعب وقال له نعم أنا أفعل كذا كذا.. هنا تراجع ميتشو وقال (طب أوك خلاص ماشي).

وأتبع "شعرت بالضيق من الموقف لكنني صمت لكي لا أتسبب في مشكلة. وبعد التدريب ذهبت للاعب وتحدثت معها لألفت انتباهه. تلك الأمور الصغيرة مع الوقت تكبر".

وأتم "مشكلة ميتشو أيضا أنه كان يغير كثيرا في التشكيل. أمام إنبي مثلا قرر اللعب بمهاجين اثنين وتحدثت معه أننا بذلك نخسر لاعب في وسط الملعب. لكنه لم يستمع والنتيجة خسارتنا للقاء وأمام مازيمبي بعدها. ظُلمت في الزمالك لأنني لم أعمل سوى 57 يوما وأنا لم أكن الرجل الأول الذي يتحمل المسؤولية".

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