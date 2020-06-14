حازم إمام يعلن اقتراب تجديد عقده مع الزمالك ويصرح: النادي يحتفظ بأولاده دائما

أعلن حازم إمام ظهير أيمن الزمالك اقترابه من تجديد عقد مع فريقه، مشيرا إلى عقده جلسة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة خلال الأسبوع المقبل.

حازم إمام النادي : الزمالك الزمالك

وقال حازم إمام عن عقده جلسة مع أمير مرتضى لتجديد عقده: "أشكر مرتضى منصور للغاية وكذلك أمير مرتضى. أشكر النادي بشدة على هذا التقدير".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "ليس غريبا على النادي أن يحتفظ بأولاده. سأجدد عقدي خلال الأسبوع المقبل مع أمير مرتضى".

وتابع "جددت من قبل مع أحمد مرتضى والآن سأجدد مع أمير مرتضى وهو التجديد الثاني لي مع مرتضى منصور".

وكان أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع حازم إمام لتجديد عقد الأخير.

وينتهي عقد حازم إمام مع نهاية الموسم الحالي، ومن المنتظر أن يجدد عقده خلال الأسبوع المقبل.

صاحب الـ 31 عاما شارك في 18 مباراة هذا الموسم قبل توقف المسابقات الكروية بسبب فيروس كورونا.

وتطرق حازم للحديث عن تجديد الفرنسي باتريس كارتيرون لعقده مع الزمالك، قائلا: " لاعبو الزمالك سعداء للغاية بتجديد عقد كارتيرون".

وأوضح " المدرب يتعامل مع الجميع بكل شفافية والكل كان سعيدا باستمراره معنا".

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