في الجول مومنتس – 11 عاما على أداء مصر الخٌرافي أمام البرازيل

في مثل هذا اليوم قبل 11 عاما، وتحديدا في 15 يونيو 2009. كانت مصر على موعد مع التألق أمام البرازيل في كأس القارات.

مصر خسرت أمام راقصي السابما بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، لكنها انتزعت آهات العالم بأداء خٌرافي.

FilGoal.com يقدم لكم ملخص مباراة مصر والبرازيل في 2009 بشكل مختلف.

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