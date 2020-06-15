المجلس الأعلى للإعلام: ما حدث من قناتي الأهلي والزمالك كان يستحق إلغاء الترخيص ولكن الإثنين، 15 يونيو 2020 - 01:30 كتب : FilGoal لوجو الاهلى الزمالك الأهلي الزمالك في الدوري نرشح لكم أخر الأخبار المقاصة يرد على "بيع النادي لمستثمر".. يكشف جديد الصفقات وأمنية ثلاثي الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري عصام مرعي يحكي موقفا يبرز مشكلة شخصية ميتشو 30 دقيقة | الدوري المصري المجلس الأعلى للإعلام: ما حدث من قناتي الأهلي والزمالك كان يستحق إلغاء الترخيص ولكن 51 دقيقة | الدوري المصري عبد العاطي: استقلت من أسوان لأني لم أكن سأقدر على النظر في أعين اللاعبين 53 دقيقة | الدوري المصري مرتضى: الحديث عن عودة الدوري حاليا "كلام فارغ".. افتحوا الجوامع أولا ساعة | الدوري المصري مدرب الكونغو السابق: كنا نريد حرمان مصر من المونديال لكن صلاح كان له رأيا آخر 2 ساعة | منتخب مصر مدير الكرة في الإنتاج: أتمنى من مسؤولي الأندية عدم تغيير أقوالهم 2 ساعة | الدوري المصري طلائع الجيش: كيف نستكمل الدوري ونحن في ذروة وباء كورونا! 2 ساعة | الدوري المصري التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مرتضى: الحديث عن عودة الدوري حاليا "كلام فارغ".. افتحوا الجوامع أولا المجلس الأعلى للإعلام: ما حدث من قناتي الأهلي والزمالك كان يستحق إلغاء الترخيص ولكن رئيس لجنة الحكام: إصابة اثنين من مراقبي المباريات بفيروس كورونا حازم إمام يعلن اقتراب تجديد عقده مع الزمالك ويصرح: النادي يحتفظ بأولاده دائما ريال مدريد يستند على روح دي ستيفانو ويقهر إيبار في شوط واحد الأكثر مشاهدة 1 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 2 المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث بالأرقام عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد 3 مرتضى منصور: التجديد لكارتيرون السبت.. أرجو من الخطيب الرد على أسئلتي 4 الأهلي لـ في الجول: 5 ملايين جنيه لـ مصطفى شوبير؟ حديث لا يقبله العقل والمنطق أمس اليوم غدا الدوري الألماني 1 شالكه 1 باير ليفركوزن انتهت الدوري الألماني 0 ماينتس 05 1 أوجسبورج انتهت الدوري الإسباني 3 ريال مدريد 1 إيبار انتهت الدوري الإسباني 1 أتليتك بلباو 1 أتليتكو مدريد انتهت الدوري الإسباني 1 ريال سوسيداد 1 أوساسونا انتهت الدوري الإسباني - ليفانتي - إشبيلية لم تبدأ 19:30 الدوري الإسباني - ريال بيتيس - غرناطة لم تبدأ 22:00 الدوري التركي - سيفاس سبور - دينيزلي سبور لم تبدأ 20:00 الدوري الألماني - فيردر بريمن - بايرن ميونيخ لم تبدأ 20:30 الدوري الألماني - بوروسيا مونشنجلاتباخ - فولفسبورج لم تبدأ 18:30 الدوري الألماني - فرايبورج - هيرتا برلين لم تبدأ 20:30 الدوري الألماني - يونيون برلين - بادربورن لم تبدأ 20:30 الدوري الإسباني - برشلونة - ليجانيس لم تبدأ 22:00 قد ينال إعجابك