طلائع الجيش: كيف نستكمل الدوري ونحن في ذروة وباء كورونا!

الأحد، 14 يونيو 2020 - 23:37

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش

تعجب أحمد مهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش من اقتراحات استكمال الموسم الكروي المصري في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال مهدي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "نحن الآن في ذروة وباء كورونا ومن الطبيعي ألا نستكمل نشاط الكرة حفاظا على أرواح الجميع".

وأضاف "لعبنا 17 جولة من الدوري في 32 أسبوع، فكيف سنستكمل باقي الجولات في 8 أسابيع فقط".

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وأكمل "في الموسم المقبل ستنظم مصر بطولة العالم العسكرية ويهمنا الفوز باللقب على أرضنا ووسط جماهيرنا ما سيجعل الدوري الجديد من الصعب أيضا استكماله".

وواصل "حتى الآن لم يبلغنا أحد مسؤول من وزارة الرياضة أو الصحة بطبيعة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتباعها عند عودة التدريبات والمباريات".

وأتم تصريحاته "القرار الأنسب هو إلغاء الموسم الحالي وبدء الموسم المقبل مع مطلع شهر سبتمبر المقبل".

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