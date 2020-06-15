المقاصة يرد على "بيع النادي لمستثمر".. يكشف جديد الصفقات وأمنية ثلاثي الأهلي

رد وليد هويدي مدير الكرة في نادي مصر للمقاصة على ما تردد مؤخرا حول بيع النادي لمستثمر جديد.

وقال وليد هويدي: " نحن نادي أهلي وليس تابعا لشركة أو خاص، والعقد مستمر مع شركة المقاصة سبورت".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد " وبالتالي الشركة هي التي يحق لها الاستثمار وليس لي علاقة مباشرة بالشركة بل علاقتي مع النادي".

وشدد "حتى الآن الشركة لم تنفصل عن النادي. نحن لا نتحدث عن بيع بل عقود استثمار وهذا الأمر يخص الشركة".

وعن مستقبل إيهاب جلال مع الفريق وما يخطط له النادي في الفترة المقبلة، كشف هويدي: "استقرار المقاصة = استمرار إيهاب جلال".

وأكمل حديثه قائلا: " اتجاهنا في الموسم الجديد هو تكرار تجربة 2015".

وأوضح "سنعتمد في صفقاتنا على مواهب الدرجة الثانية والثالثة إلى جانب عناصر الخبرة المتواجدة بالفعل مع الفريق. متفائلون بالموسم الجديد للمقاصة".

وعن إمكانية تواجد أحمد الشيخ ومحمود وحيد (الأهلي) وهشام محمد (الاتحاد الحالي والأهلي السابق)، في المقاصة الموسم الجديد باعتباره وجودهم في تجربة 2015، صرح هويدي: "أتمنى بكل تأكيد تواجد الثلاثي معنا".

وأشار " أتمنى وجود أحمد الشيخ وهشام محمد ومحمود وحيد في المقاصة، وإذا توفر أيا منهم للبيع، أعتقد الأمر سيحسم للمقاصة بسبب وجود إيهاب جلال".

ونفى مدير الكرة في المقاصة وجود أي عروض لضم محمد إبراهيم جناح الفريق، مشيرا إلى " لا عروض رسمية على الإطلاق وصلت لنا من أجل محمد إبراهيم".

وأتم "الله أعلم إذا كان هناك أي اتصالات مع اللاعب أو وكيله، ولكن لا حديث مع المقاصة".

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