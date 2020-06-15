مساعد يورجن كلوب لـ في الجول: محمد صلاح بطل شعبي وهذا سر نجاحه

يحتفل اليوم محمد صلاح النجم المصري بعامه الثامن والعشرين والذي يقترب فيه من قيادة فريقه ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي الذي سيعود مجددا خلال الأسبوع الحالي بعد أن توقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتواصل Filgoal.com مع توماس جرونيمارك أحد مساعدي يورجن كلوب المدير الفني لليفربول والمختص في تدريب الفريق على رميات التماس للحديث عن محمد صلاح وفترته الحالية في ليفربول.

وتحدث توماس جرونمارك عن سر نجاح محمد صلاح مع ليفربول قائلا: "محمد لاعب عظيم ومجتهد وشغوف بكرة القدم ويهتم بكل شئ في التدريبات ويتعلم سريعا".

وتابع "أما على المستوى الشخصي فهو شخص محترم ومتواضع ودائما يبتسم في وجهك، هو مختلف عن لاعبين آخرين لذلك كل هذه الأمور هى أسباب نجاحه مع الفريق".

نجح محمد صلاح في التتويج مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بالإضافة إلى فوزه بجائزة هداف البريميرليج لموسمين على التوالي.

وأضاف جرونيمارك: "إذا كنت تريد معرفة جودته أنظر مدى التطور الذي وصل إليه، انا أعرفه جيدا منذ أن كان في بازل وتشيلسي هو دائما يبهرني بمثل ما أبهرني في التدريبات لأول مرة رأيته فيها عندما أنضممت لليفربول".

وأوضح "إنه يقوم بأشياء رائعة في التدريبات والملعب ومازال لديه الكثير ليقدمه في مسيرته".

نجاح وتألق محمد صلاح مع ليفربول جذب الكثير من المشجعين المصريين لتشجيع النادي الإنجليزي وكان لـ توماس جرونيمارك رأيا في ذلك بعد أن وصف محمد صلاح بالبطل الشعبي.

وقال مساعد كلوب: "صلاح نجح في دخول قلوب مشجعي ليفربول والجميع هنا يحبه مثلما يحدث في مصر أعلم أنه هناك بمثابة بطل شعبي ويقدم الكثير لبلاده بعد أن قادهم للتأهل لكأس العالم ويمثل بلاده بشكل جيد في أوروبا ويعكس صورة رائعة عنها".

واختتم توماس جرونيمارك تصريحاته بنصيحة للفرعون المصري "أتمنى له التوفيق في عامه الجديد ويحقق فيه المزيد من البطولات مع ليفربول وأن يواصل النجاح معنا وأن يفوز بالكرة الذهبية يوما ما لأنه يستحقها بكونه أحد أفضل لاعبي العالم".

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