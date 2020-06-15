نابولي: من يريد كوليبالي ورويز فليحضر 100 مليون يورو

لا يمانع دينو دي لاورينتس رئيس نابولي بيع لاعبيه فابيان رويز وكاليدو كوليبالي المطلوبين بشدة من أندية عديدة، لكنه اشترط الحصول على مبلغ معين ليستغني عن نجميه.

وقال دي لاورينتس في حواره مع صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية:"لو عرض (مانشستر) سيتي أو (مانشستر) يونايتد أو باريس سان جيرمان 100 مليون يورو، سأفكر في الأمر وقد يرحل اللاعبان وقتها، والأمر أيضا يتوقف على رغبتهما".

وواصل "لن أنظر إلى عرض قيمته 60 مليون يورو. أنا متمسك بذلك. لو أردت الفوز بالدوري بأي ثمن لوجدت نفسي اليوم مدين بثلاثمائة أو أربعمائة مليون. أنظر حولي وأرى شركات مدينة بـ500 أو 600 مليون، أقل من مليار. لا أدين لشخص بأي شيء".

ويحاول نابولي بشتى الطرق التمسك بنجومه الذين قد يتقاضون مبالغ أكبر في أندية أخرى تنافس بشكل أفضل على الألقاب.

ومن اللاعبين الذين يود نابولي استمرارهم خوسيه كاييخون ودريز ميرتينز.

وأوضح دي لاورينتس "في سبتمبر أو ربما أكتوبر، لا أتذكر جيدا، تحدثنا (مع كاييخون) وأوضحت نوايانا. لابد أنني غيرت العقد مقابل 100 أو 200 ألف يورو. هذا يكفي، فهو يعرف الظروف".

وينتهي عقد ميرتينز وكاييخون مع نابولي بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد نابولي بقيادة مدربه جينارو جاتوزو لمقارعة يوفنتوس في نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء.

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