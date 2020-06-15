تقرير: 12 من أصل 14.. أندية الدوري الإماراتي تطالب بإلغاء الموسم

طالبت معظم أندية الدوري الإماراتي بإلغاء الموسم الجاري للمسابقة رغم الإعلان عن إمكانية عودة المنافسات في أكثر من مرة.

الدوري الإماراتي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت جريدة الاتحاد الإماراتية أن 12 ناديا من أصل 14 يطالبون بإلغاء الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وذلك رداً على الخطاب الذي أرسلته رابطة المحترفين التي قامت بإرساله الخميس الماضي، ومنحت الأندية فرصة للتصويت على حسم مصير الدوري هذا الموسم.

وجاءت خطوة الأندية الرافضة استناداً إلى قوانين الاتحاد الدولي الجديدة التي تحول دون المشاركة في البطولة حال استئنافها بالتعاقدات الجديدة، لأن عدداً منها استغنى عن بعض اللاعبين.

وأفاد التقرير بأن الرابطة لن تتخذ قراراً على ضوء نتائج تصويت الأندية لأن التشاور والتنسيق مستمران مع الجهات الرسمية المعنية والمسؤولة عن مكافحة انتشار فيروس كورونا، وذلك قبل إعلان القرار النهائي المتوقع أن يكون خلال الأيام المقبلة، وإنْ كانت المؤشرات تميل إلى الإلغاء.

وتشير السيناريوهات المطروحة في حال الإلغاء، إلى عودة التدريبات في النصف الثاني من يوليو المقبل أو حتى أول أغسطس، على أن ينطلق الموسم الجديد في بداية أكتوبر بكأس الخليج العربي، وينطلق الدوري في النصف الثاني من أكتوبر، وهو ما ينتظر أن يتضح بصورة كاملة خلال أيام.

وفي حال قررت الجهات المعنية استئناف الدوري الإماراتي بالتنسيق مع الرابطة، يتوقع أن تستكمل البطولة منتصف أغسطس، على أن تعود الأندية إلى التدريبات مطلع يوليو، ووفق هذا التصور، يتم الانتهاء من المؤجلات قبل 14 سبتمبر، موعد انطلاق أبطال آسيا ببطولة مجمعة تستمر إلى 29 سبتمبر، حيث يتوقف النشاط من أجل السماح للرباعي الإماراتي بالمشاركة في المنافسات القارية، بالإضافة إلى تجمع المنتخب تحضيراً لاستئناف تصفيات مونديال 2022 بمباراتي 8 و13 أكتوبر المقبل.

وفي حال اعتماد هذا التصور، عدم إلغاء الموسم الجاري، يعني ذلك انطلاق الموسم الجديد في النصف الثاني من أكتوبر المقبل، بعد انتهاء مباراتي التصفيات للمنتخب الإماراتي.

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