ميرور تكشف موقف مصابي ليفربول من مواجهة إيفرتون.. وجاهزية صلاح

يستأنف ليفربول تدريباته، استعدادا لمواجهة غريمه إيفرتون يوم الأحد المقبل مع إمكانية حسم التتويج بلقب الدوري بعد غياب 30 عاما وسط شكوك حول مشاركة بعض اللاعبين.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويعاني عدد من لاعبي ليفربول من إصابات مختلفة قد تعيق مشاركتهم في مواجهة إيفرتون.

وكشفت صحيفة ميرور جاهزية محمد صلاح وأن غيابه عن المباراة الودية كان إجراء احترازيا حتى لا تتفاقم إصابته البسيطة.

وأوضح التقرير موقف المصابين كالآتي:

محمد صلاح

غاب النجم المصري عن اكتساح ليفربول لفريق بلاكبيرن بستة أهداف نظيفة.

كما غاب صلاح عن عدد من الدورات التدريبية لليفربول الأسبوع الماضي.

وكشف التقرير أن غياب صلاح مجرد إجراء احترازي وأنه سيكون متاحا في مواجهة إيفرتون.

أليسون

كان حارس المرمى البرازيلي قد غاب عن خسارة ليفربول أمام أتليتكو مدريد ووداع دوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.

وأوضح التقرير أن اللاعب بات الآن جاهزا بعد مشاركته بصورة طبيعية في التدريبات والمباريات الودية وأصبح لائقا بنسبة 100%.

ويتوقع تقرير صحيفة ميرور أن أليسون سيكون حارس المرمى الأساسي في المباراة المقبلة.

أندرو روبيرتسون

يعتبر روبرتسون في وضع مشابه لمحمد صلاح، بعد غيابه عن المباراة الودية وبعض تدريبات الأسبوع الماضي.

وشدد التقرير أن ذلك أيضا كان إجراء إحترازي ولا توجد مخاوف أو شكوك من جاهزيته.

أليكس تشامبرلين

خرج تشامبرلين مبكرا من مباراة بلاكبيرن الودية رغم البداية الإيجابية في المباراة.

وستسمر مراقبة حالة اللاعب وإن كان الأقرب غيابه عن المواجهة المقبلة بسبب كدمة في الكاحل.

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