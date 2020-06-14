اتحاد الكرة: لن نلجأ لتصويت الأندية لإعلان قرار استئناف الدوري

الأحد، 14 يونيو 2020 - 01:32

كتب : عاطف شادي

الاتحاد المصري لكرة القدم

نفى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن تكون اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد قررت اللجوء لتصويت الأندية من أجل حسم قرار استئناف الدوري الممتاز من عدمه.

وقال وليد العطار: "اللجنة الخماسية ستجلس بمقر الاتحاد مع أندية الدوري والدرجة الثانية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، قبل أن تجتمع بأندية القسمين الثالث والرابع في مختلف المحافظات لمناقشة الأندية في وجهات نظرهم بشأن الدوري والكأس واستئناف النشاط".

وأضاف في تصريحاته مع المركز الإعلامي لاتحاد الكرة " وكذلك الاستماع لرأيهم في اللائحة ورابطة الأندية المحترفة وموعد عقد الجمعية العمومية".

أخبار متعلقة
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: لا يوجد توجه لإلغاء الدوري.. نواجه حرب شائعات في الجول يكشف كيف يفكر اتحاد الكرة في ملف استئناف الدوري مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد وكيفية الاجتماع بالأندية لتحديد مصير الدوري اتحاد الكرة يعلن جدول اجتماعه مع الأندية لتحديد مصير الدوري

وتابع "النقاش أيضا سيكون بخصوص قرارات الحكومة بشأن قرار عودة النشاط الرياضي، دون أن يكون هناك أي تصويت على قرار عودة النشاط من عدمه كما يردد البعض مؤخرا".

وشدد "اللجنة ستستمع إلى جميع الآراء ووجهات النظر في مختلف الموضوعات وسيكون القرار صادرا عن اللجنة الخماسية في النهاية".

وأردف "مع الأخذ في الاعتبار توصيات وقرار الحكومة بشأن عودة واستئناف النشاط من عدمه، وفكرة اللجوء للتصويت غير مطروحة على الإطلاق، دون النظر للضغوط التي يمارسها البعض على اللجنة لتسويق قرارات معينة ودون النظر لمصلحة فريق أو ناد بعينه".

وأتم "سيتم وضع مصلحة الكرة المصرية فوق كل اعتبار".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

طالع أيضا

حقيقة إصابة جنش بـ فيروس كورونا

فرق الدرجة الثانية تُحدد مصير المسابقة

تفاصيل عقد كارتيرون الجديد مع الزمالك

ماذا حدث لـ النني في عودة الدوري التركي

حسنية أغادير يرد على تقارير انتقال لاعبيه إلى الزمالك والأهلي

في الدوري اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
المستشار القانوني السابق للأهلي يتحدث عن التبرعات للنادي.. وآل الشيخ يرد 2 دقيقة | الدوري المصري
وكيل موليكا: الأهلي مثل ريال مدريد ويوفنتوس.. والزمالك لم يتواصل لضم اللاعب 17 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة: لن نلجأ لتصويت الأندية لإعلان قرار استئناف الدوري 19 دقيقة | الدوري المصري
وزير الرياضة: المناوشات بين الأهلي والزمالك لن تستمر.. لابد أن يكون هناك حدودا 42 دقيقة | مصر
مؤتمر سيتيين: أشعر بالرضا لاستعادة سواريز ومستوى برايثوايت 51 دقيقة | أوروبا
أمير مرتضى: أتمنى الفوز بالكأس ودوري الأبطال لسبب.. ونسعى للمشاركة في البطولة العربية 56 دقيقة | الدوري المصري
إسماعيل يوسف: كارتيرون مدرب ناجح بكل المقاييس 57 دقيقة | مصر
عمار حمدي: بيراميدز يرغب في ضمي وهذا موقفي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مجدي عبد الغني: غير مقبول ما يحدث من قناتي الأهلي والزمالك.. ومرتضى يرد 2 مرتضى منصور: التجديد لكارتيرون السبت.. أرجو من الخطيب الرد على أسئلتي 3 الأهلي لـ في الجول: 5 ملايين جنيه لـ مصطفى شوبير؟ حديث لا يقبله العقل والمنطق 4 مهاجم أغادير: انطلاق المفاوضات مع الأهلي
قد ينال إعجابك