اتحاد الكرة: لن نلجأ لتصويت الأندية لإعلان قرار استئناف الدوري

نفى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن تكون اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد قررت اللجوء لتصويت الأندية من أجل حسم قرار استئناف الدوري الممتاز من عدمه.

وقال وليد العطار: "اللجنة الخماسية ستجلس بمقر الاتحاد مع أندية الدوري والدرجة الثانية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، قبل أن تجتمع بأندية القسمين الثالث والرابع في مختلف المحافظات لمناقشة الأندية في وجهات نظرهم بشأن الدوري والكأس واستئناف النشاط".

وأضاف في تصريحاته مع المركز الإعلامي لاتحاد الكرة " وكذلك الاستماع لرأيهم في اللائحة ورابطة الأندية المحترفة وموعد عقد الجمعية العمومية".

وتابع "النقاش أيضا سيكون بخصوص قرارات الحكومة بشأن قرار عودة النشاط الرياضي، دون أن يكون هناك أي تصويت على قرار عودة النشاط من عدمه كما يردد البعض مؤخرا".

وشدد "اللجنة ستستمع إلى جميع الآراء ووجهات النظر في مختلف الموضوعات وسيكون القرار صادرا عن اللجنة الخماسية في النهاية".

وأردف "مع الأخذ في الاعتبار توصيات وقرار الحكومة بشأن عودة واستئناف النشاط من عدمه، وفكرة اللجوء للتصويت غير مطروحة على الإطلاق، دون النظر للضغوط التي يمارسها البعض على اللجنة لتسويق قرارات معينة ودون النظر لمصلحة فريق أو ناد بعينه".

وأتم "سيتم وضع مصلحة الكرة المصرية فوق كل اعتبار".

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النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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