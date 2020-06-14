فرق الدوري تُحدد مصيره – الاتحاد لـ في الجول: مع الإلغاء.. ولا مانع لتتويج الأهلي

الأحد، 14 يونيو 2020 - 10:58

كتب : هاني العوضي

فرق الدوري تٌحدد مصيره - الاتحاد السكندري

هل يٌلغى الدوري المصري لهذا الموسم أم يٌستكمل؟ أندية المسابقة ستكون مشاركة في اتخاذ القرار رٌفقة اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة.

اتحاد الكرة أعلن تنظيم اجتماعات متتالية مع ممثلي كافة أندية الدوري المصري الممتاز على مدار ثلاثة أيام (الثلاثاء، والأربعاء، والخميس) المقبلين، للتشاور حول مصير الدوري للموسم الجاري.

FilGoal.com يتواصل مع مسؤولي أندية الدوري المصري، للتعرف على رأيهم في القضية الأهم في الساحة حاليا من كافة جوانبها.

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الاتحاد السكندري

سيكون ضمن دفعة المجتمعين الأولى يوم الثلاثاء، رفقة الأهلي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ووادي دجلة.

الاستكمال أم الإلغاء؟

يقول محمد مصيلحي رئيس النادي لـFilGoal.com: "نحن مع عدم استئناف المسابقة".

أسباب اتخاذ هذا الرأي

"الوقت لن يسمح، لو استأنفنا الموسم سيسقط العديد من اللاعبين مصابين بسبب عدم الجاهزية".

"الأولوية للموسم المقبل لأنه به بعض الارتباطات الصعبة للمنتخب الأول والأولمبي، وكذلك سيتوقف أكثر من مرة بسبب انتخابات مجلسي النواب والشيوخ".

نتائج الموسم

في حالة إلغاء الموسم، فما مصير نتائج المسابقة لهذا الموسم برأيك؟ هذا السؤال طٌرح أيضا بقوة في الفترة الأخيرة.

"في حالة الإلغاء، لا أمانع في منح الأهلي لقب الدوري، ولا مشكلة لدي في ذلك".

الدوري المصري أٌلغي مرتين في العِقد الأخير. موسم 2011/2012 بعد حادثة مباراة المصري والأهلي، وكان ذلك بعد 15 جولة وقت تصدر حرس الحدود للمسابقة.

وأٌلغيت المسابقة أيضا في موسم 2012/2013 الذي أقيم بنظام المجموعتين، وكان ذلك بعد 15 جولة. الأهلي وقتها كان يتصدر المجموعة الأولى وتأهل للمرحلة النهائية بالفعل، مع استمرار المنافسة بين إنبي وسموحة عن المقعد الثاني. وفي المجموعة الثانية كان الزمالك قد ضمن تأهله أيضا كأول مجموعته رفقة الإسماعيلي.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة من17 مباراة، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك في المركز الرابع.

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فرق الدوري تحدد مصيره الدوري المصري الاتحاد السكندري
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